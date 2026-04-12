"SAD NISU USPELE DA STEKNU POVERENJE IRANA" Kalibaf: Naglasio sam da imamo neophodnu dobru veru i volju, ali...

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je delegacija njegove zemlje pokrenula "perspektivne" inicijative tokom pregovora u Islamabadu, ali da Sjedinjene Američke Države nisu uspele da steknu poverenje iranske delegacije.

- SAD su razumele logiku i principe Irana i vreme je da odluče da li mogu da zasluže naše poverenje ili ne - naveo je Kalibaf na platformi Iks.

- Pre pregovora, naglasio sam da imamo neophodnu dobru veru i volju, ali zbog iskustava iz dva prethodna rata, nemamo poverenja u suprotnu stranu - istakao je Kalibaf.

On je zahvalio Pakistanu na naporima da se olakša proces pregovora. Kalibaf je bio u iranskoj delegaciji u pregovorima sa SAD u Islamabadu u subotu, koji su se završili bez dogovora.

(Tanjug)

