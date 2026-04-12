"SAD NISU USPELE DA STEKNU POVERENJE IRANA" Kalibaf: Naglasio sam da imamo neophodnu dobru veru i volju, ali...
PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je delegacija njegove zemlje pokrenula "perspektivne" inicijative tokom pregovora u Islamabadu, ali da Sjedinjene Američke Države nisu uspele da steknu poverenje iranske delegacije.
- SAD su razumele logiku i principe Irana i vreme je da odluče da li mogu da zasluže naše poverenje ili ne - naveo je Kalibaf na platformi Iks.
- Pre pregovora, naglasio sam da imamo neophodnu dobru veru i volju, ali zbog iskustava iz dva prethodna rata, nemamo poverenja u suprotnu stranu - istakao je Kalibaf.
On je zahvalio Pakistanu na naporima da se olakša proces pregovora. Kalibaf je bio u iranskoj delegaciji u pregovorima sa SAD u Islamabadu u subotu, koji su se završili bez dogovora.
(Tanjug)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
