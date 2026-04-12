Svet

"SAD NISU USPELE DA STEKNU POVERENJE IRANA" Kalibaf: Naglasio sam da imamo neophodnu dobru veru i volju, ali...

Ana Đokić

12. 04. 2026. u 12:59

PREDSEDNIK iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je danas da je delegacija njegove zemlje pokrenula "perspektivne" inicijative tokom pregovora u Islamabadu, ali da Sjedinjene Američke Države nisu uspele da steknu poverenje iranske delegacije.

Wang Shen / Xinhua News / Profimedia, Jacquelyn MARTIN / AFP / Profimedia

- SAD su razumele logiku i principe Irana i vreme je da odluče da li mogu da zasluže naše poverenje ili ne - naveo je Kalibaf na platformi Iks.

- Pre pregovora, naglasio sam da imamo neophodnu dobru veru i volju, ali zbog iskustava iz dva prethodna rata, nemamo poverenja u suprotnu stranu - istakao je Kalibaf.

On je zahvalio Pakistanu na naporima da se olakša proces pregovora. Kalibaf je bio u iranskoj delegaciji u pregovorima sa SAD u Islamabadu u subotu, koji su se završili bez dogovora.

(Tanjug)

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

