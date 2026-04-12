Svet

IZRAELSKI MINISTAR BEN GVIR UPAO U DŽAMIJU AL-AKSA SA POLICIJOM: Poručio da se oseća kao "vlasnik"

М.А.С.

12. 04. 2026. u 12:54

IZRAELSKI ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir predvodio je jutros upad grupe doseljenika u kompleks džamije Al-Aksa u Jerusalimu, uz jake snage izraelske policije, javila je palestinska agencija WAFA.

Tanjug/AP/Mahmoud Illean

Tokom upada, doseljenici su obavljali verske molitve u dvorištu džamije, što palestinske vlasti ocenjuju kao provokaciju i pokušaj nametanja nove realnosti, uključujući vremensku i prostornu podelu svetog mesta. Ben Gvir je poručio da želi veći pristup za jevrejske vernike.

 - Danas se ovde osećam kao vlasnik. Ima još mnogo toga da se uradi i unapredi - rekao je Ben-Gvir na video-snimku objavljenom iz kompleksa, dodajući da vrši pritisak na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da omogući veća prava jevrejskim vernicima.

Portparol Ben-Gvira naveo je da se ministar zalaže za proširenje pristupa i dozvola za molitvu jevrejskim posetiocima, ističući da se i sam molio tokom boravka u kompleksu.

Džamija Al-Aksa

Iz kabineta izraelskog premijera nije bilo neposrednog komentara, dok su ranije slične posete bile praćene saopštenjima da nema promene u politici očuvanja statusa kvo na tom lokalitetu.

Vlasti Jerusalima navele su da se incident dešava u kontekstu pojačanih tenzija i, kako tvrde, sve učestalijih kršenja statusa islamskih i hrišćanskih svetinja u istočnom delu grada, kao i ograničenja pristupa vernicima kompleksu Al-Akse, navodi palestinska agencija. Ministarstvo spoljnih poslova Jordana osudilo je posetu, ocenjujući je kao kršenje postojećeg statusa kvo i "provokaciju i skrnavljenje svetinje", prenosi Rojters.

Kompleks, poznat Jevrejima kao Hramovna gora, najsvetije je mesto u judaizmu, dok je za muslimane treće svetilište po značaju. Prema dugogodišnjem aranžmanu sa muslimanskim vlastima, lokalitetom upravlja jordanska verska fondacija, a Jevrejima je dozvoljena poseta, ali ne i molitva. Predlozi o eventualnoj promeni tog statusa u prošlosti su izazivali snažne reakcije muslimanskog sveta i dovodili do nasilja.

(Tanjug)

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Otkriveno kada Iran i SAD ponovo sedaju za pregovarački sto; Nov režim u Ormuzu

