NAJMANJE 30 LJUDI POGINULO U STAMPEDU: Veliki broj učenika i drugih posetilaca učestvovali u godišnjoj proslavi, pa zadesio horor
NAJMANjE 30 ljudi je poginulo u subotu u stampedu na severu Haitija, saopštile su vlasti, upozoravajući da bi broj žrtava mogao da se poveća.
Šef Civilne zaštite za sever Haitija Žan Anri Peti rekao je da se stampedo dogodio kod citadele Laferijer, tvrđave iz ranog 19. veka, izgrađene ubrzo nakon što je Haiti stekao nezavisnost od Francuske, preneo je Rojters.
Peti je istakao da je kiša dovela do toga da se poveća broj žrtava stampeda.
To je jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija Haitija, a u subotu je u tvrđavi bio veliki broj učenika i drugih posetilaca koji su došli da učestvuju u godišnjoj proslavi na toj lokaciji koja je uvrštena na Listu svetske baštine Uneska.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
PRONAĐEN EKSPLOZIV KOD KANjIŽE: Detalji Ministarstva odbrane o incidentu na gasovodu!
Preporučujemo
PREVRNUO SE TURISTIČKI BROD NA RECI: Najmanje 10 ljudi poginulo
10. 04. 2026. u 19:41
DRVO UBILO BEBU, MAJKU I DEVOJČICU: Užas tokom proslave Uskrsa u Nemačkoj
05. 04. 2026. u 15:50
TRAGEDIJA NA JEZERU: Poginula devojčica
05. 04. 2026. u 17:00
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
Komentari (0)