NAJMANJE 30 LJUDI POGINULO U STAMPEDU: Veliki broj učenika i drugih posetilaca učestvovali u godišnjoj proslavi, pa zadesio horor

Ana Đokić

12. 04. 2026. u 09:46

NAJMANjE 30 ljudi je poginulo u subotu u stampedu na severu Haitija, saopštile su vlasti, upozoravajući da bi broj žrtava mogao da se poveća.

Foto: David Allignon / Zuma Press / Profimedia

Šef Civilne zaštite za sever Haitija Žan Anri Peti rekao je da se stampedo dogodio kod citadele Laferijer, tvrđave iz ranog 19. veka, izgrađene ubrzo nakon što je Haiti stekao nezavisnost od Francuske, preneo je Rojters.

Peti je istakao da je kiša dovela do toga da se poveća broj žrtava stampeda.

To je jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija Haitija, a u subotu je u tvrđavi bio veliki broj učenika i drugih posetilaca koji su došli da učestvuju u godišnjoj proslavi na toj lokaciji koja je uvrštena na Listu svetske baštine Uneska.

(Tanjug)

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

