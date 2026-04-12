Svet

UKRAJINCI OPET HOĆE DA PROVALE U KURSK: Uskrs iskoristili da brutalno napadnu najranjiviji deo Rusije - povređena i deca

М.А.С.

12. 04. 2026. u 09:18

UKRAJINCI su tokom kršenja uskršnjeg primirja nekoliko puta pokušali da izvode udare po Kurskoj oblasti, saopštio je šef regiona Aleksandar Hinštejn.

УКРАЈИНЦИ ОПЕТ ХОЋЕ ДА ПРОВАЛЕ У КУРСК: Ускрс искористили да брутално нападну најрањивији део Русије - повређена и деца

Tanjug/AP/Russian Defense Ministry Press Service via

 - Od 09.00 11. aprila do 07.00 12. aprila oboreno je devet neprijateljskih bespilotnih letelica različitih tipova. Bespilotne letelice su 15 puta napadale našu teritoriju pomoću eksplozivnih naprava. Informacije o granatiranju nisu pristizale - napisao je on u MAX-u.

VSU nisu prvi put prekršile režim prekida vatre, iako je Vladimir Zelenski tvrdio da će Ukrajina poštovati taj režim.

U subotu u drugom delu dana neprijatelj je napao benzinsku pumpu u kurskom Ljgovu, pogođena su tri lica, uključujući jednogodišnje dete.  

U Belgorodskoj oblasti u Šebekinu muškarac je zadobio barotraumu zbog udara bespilotne letelice po automobilu. U Grajvoronu je žena povređena zbog detonacije.

(RIA Novosti)

