UKRAJINCI su tokom kršenja uskršnjeg primirja nekoliko puta pokušali da izvode udare po Kurskoj oblasti, saopštio je šef regiona Aleksandar Hinštejn.

- Od 09.00 11. aprila do 07.00 12. aprila oboreno je devet neprijateljskih bespilotnih letelica različitih tipova. Bespilotne letelice su 15 puta napadale našu teritoriju pomoću eksplozivnih naprava. Informacije o granatiranju nisu pristizale - napisao je on u MAX-u.

VSU nisu prvi put prekršile režim prekida vatre, iako je Vladimir Zelenski tvrdio da će Ukrajina poštovati taj režim.

U subotu u drugom delu dana neprijatelj je napao benzinsku pumpu u kurskom Ljgovu, pogođena su tri lica, uključujući jednogodišnje dete.

U Belgorodskoj oblasti u Šebekinu muškarac je zadobio barotraumu zbog udara bespilotne letelice po automobilu. U Grajvoronu je žena povređena zbog detonacije.

