ORBAN NEĆE DOZVOLITI DA MAĐARSKA BUDE UVUČENA U RAT: Najviše što mogu da kažu je da mrze premijera i to im je važnije od bezbednosti

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da neće dozvoliti da Mađarska bude uvučena u rat i neće davati novac za Ukrajinu, naglasivši da će štititi interese mađarskih porodica.

Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

- Zbog naše dece i unuka, moramo reći 'ne' pretnji Brisela i stranke Tisa, koja je u dosluhu sa njima. Moramo reći 'da' izboru Fides-KDNP - rekao je Orban gostujući na početku izbornog dana u specijalnom izdanju emisije "Sat pravde", prenosi "Mađar Nemzet".

On je rekao da bi pobedom Tise Mađarska mnogo izgubila i bila bi uvučena u rat.

- Cela Evropa ide ka ratu, troškovi porodica će vrtoglavo porasti, ali mi nećemo davati novac Ukrajini i zaštitićemo porodice - rekao je Orban.

Ocenio je da optužbe protiv Fidesa nisu ništa novo i optužio je opozicionu Tisu da je svoju kampanju gradila na besu i negodovanju.

- Najviše što mogu da kažu je da mrze premijera i to im je važnije od bezbednosti - rekao je Orban.

On je ukazao da je mađarski izborni sistem jedan od najbezbednijih u Evropi i potvrdio da su svi podaci dostupni elektronski i u pisanoj verziji, na papiru, uz poruku da je svaki spoljni uticaj na ishod izbora nemoguć.

- Ne samo što Mađari u zemlji i inostranstvu prate događaje na dan izbora, već nas i cela Evropa posmatra. Berlin, Varšava i Kijev su se pridružili Briselu i sve vreme su podržavali stranku Tisa - rekao je Orban.

Jutros u 6.00 časova otvoreno je 10.047 biračkih mesta na parlamentarnim izborima u Mađarskoj i očekuje se da će do večeras u 19.00 časova glasati oko 7,5 miliona birača, preneli su danas mađarski mediji.

(Tanjug)

