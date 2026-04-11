HILJADE RAKETA ZAKOPANO ČEKA JEDNU KOMANDU: Obaveštajci SAD u panici nakon otkrića u Iranu - dok traju pregovori pakao im tutnji pod nogama
IRAN i dalje raspolaže sa hiljadama balističkih raketa i zadržava mogućnost da iz podzemnih skladišta ponovo aktivira i rasporedi deo lansirnih sistema, naveli su američki zvaničnici upoznati sa procenama obaveštajnih službi Sjedinjenih Američkih Država, objavio je "Volstrit džornal".
Prema tim procenama, iranski raketni arsenal je tokom sukoba značajno smanjen, ali i dalje uključuje više od 1.000 raketa srednjeg dometa, dok se deo lansera nalazi oštećen, skriven ili potencijalno popravljiv u podzemnim kompleksima.
U izveštaju je navedeno da je više od polovine iranskih lansera balističkih raketa uništeno ili onesposobljeno, ali da Teheran i dalje može da "izvuče" deo sistema i da obnovi ograničene kapacitete.
Američki zvaničnici upozoravaju i da Iran može da pokuša da nadoknadi gubitke kroz proizvodnju ili nabavke od trećih zemalja.
Ministar odbrane SAD Pit Hegset ocenio je da je iranski raketni program "funkcionalno uništen", dok drugi američki vojni i obaveštajni izvori ističu da Iran i dalje ima sposobnost da povremeno izvodi raketne napade, iako u manjem obimu nego na početku sukoba.
Izraelski zvaničnici navode da je tokom rata oko dve trećine iranskih lansera van funkcije, ali da deo infrastrukture ostaje teško uništiv zbog duboko ukopanih postrojenja.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Komentari (0)