SLEPILO MEGALOMANA: Tramp gradi najveću trijumfalu kapiju na svetu - biće visoka kao zgrada od 20 spratova

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je njegova administracija podnela planove za izgradnju slavoluka u Vašingtonu, koji bi bio američka verzija pariske Trijumfalne kapije, a koju je opisao kao "najveću i najlepšu na svetu".

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

U objavi na društvenoj mreži Trut Soušl, Tramp je naveo da je prezentacija projekta dostavljena Komisiji za likovne umetnosti. Prema njegovim rečima, planirana kapija bi trebalo da postane "značajan novi simbol" u Vašingtonu i mesto u kome će, kako je naveo, "svi Amerikanci uživati dugi niz decenija".

Slavoluk visine oko 76 metara, širine 50 metara, sa postoljem od 7,5 metara i pozlaćenom bronzanom statuom Boginje slobode visokom 18 metara na vrhu, planiran je da bude postavljen u gradu Vašington na kružnom toku u podnožju Arlingtonskog memorijalnog mosta, tačno između Linkolnovog memorijala i Nacionalnog groblja Arlington, saznaje Si En En iz izvora upoznatih sa planovima projekta.

Predviđeni objekat bi po dimenzijama bio ekvivalent zgradi od 16 do 20 spratova, čime bi postao najveći slavoluk na svetu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu| Najnovije vesti