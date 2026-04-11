SLEPILO MEGALOMANA: Tramp gradi najveću trijumfalu kapiju na svetu - biće visoka kao zgrada od 20 spratova
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je njegova administracija podnela planove za izgradnju slavoluka u Vašingtonu, koji bi bio američka verzija pariske Trijumfalne kapije, a koju je opisao kao "najveću i najlepšu na svetu".
U objavi na društvenoj mreži Trut Soušl, Tramp je naveo da je prezentacija projekta dostavljena Komisiji za likovne umetnosti. Prema njegovim rečima, planirana kapija bi trebalo da postane "značajan novi simbol" u Vašingtonu i mesto u kome će, kako je naveo, "svi Amerikanci uživati dugi niz decenija".
Slavoluk visine oko 76 metara, širine 50 metara, sa postoljem od 7,5 metara i pozlaćenom bronzanom statuom Boginje slobode visokom 18 metara na vrhu, planiran je da bude postavljen u gradu Vašington na kružnom toku u podnožju Arlingtonskog memorijalnog mosta, tačno između Linkolnovog memorijala i Nacionalnog groblja Arlington, saznaje Si En En iz izvora upoznatih sa planovima projekta.
Predviđeni objekat bi po dimenzijama bio ekvivalent zgradi od 16 do 20 spratova, čime bi postao najveći slavoluk na svetu.
(Tanjug)
Preporučujemo
KAMALA HARIS SE VRAĆA U TRKU: Razmatra kandidaturu za predsednicu SAD 2028. godine
11. 04. 2026. u 07:52
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Vens sleteo u Pakistan, Kina sprema masovnu isporuku naoružanja Iranu
11. 04. 2026. u 07:34 >> 09:11
SAD VRŠE VELIKI PRITISAK NA IZRAEL: Pristanite na prekid vatre u Libanu
10. 04. 2026. u 20:50
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
