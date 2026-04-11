Svet

CRNI DAN ZA IRAN, HITNO SE OGLASILO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: U američko-izraelskom napadu ubijena mu žena, sad i on podlegao povredama

М.А.С.

11. 04. 2026. u 08:20

MINISTARSTVO spoljnih poslova Irana izrazilo je saučešće povodom smrti Kamala Harazija, rukovodioca Strateškog saveta za spoljne odnose, koji je preminuo 10. aprila nakon što je zadobio povrede u američko-izraelskom vojnim napadu u Teheranu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

Harazi je bio meta namernog napada tokom američko-izraelske vojne agresije na Iran.  

1. aprila, tokom bombardovanja u Teheranu, rezidencija Harazija pogođena je od strane američko-izraelskih aviona, što je rezultiralo smrću njegove supruge.  

Harazi je takođe podlegao povredama i u petak je proglašen šehidom.

(Tasnim)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
