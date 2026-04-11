CRNI DAN ZA IRAN, HITNO SE OGLASILO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA: U američko-izraelskom napadu ubijena mu žena, sad i on podlegao povredama
MINISTARSTVO spoljnih poslova Irana izrazilo je saučešće povodom smrti Kamala Harazija, rukovodioca Strateškog saveta za spoljne odnose, koji je preminuo 10. aprila nakon što je zadobio povrede u američko-izraelskom vojnim napadu u Teheranu.
Harazi je bio meta namernog napada tokom američko-izraelske vojne agresije na Iran.
1. aprila, tokom bombardovanja u Teheranu, rezidencija Harazija pogođena je od strane američko-izraelskih aviona, što je rezultiralo smrću njegove supruge.
Harazi je takođe podlegao povredama i u petak je proglašen šehidom.
(Tasnim)
Preporučujemo
VITKOF I KUŠNER STIGLI U PRESTONICU PAKISTANA: Počinje Trampovo "resetovanje sveta"
11. 04. 2026. u 08:03
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Vens sleteo u Pakistan, Kina sprema masovnu isporuku naoružanja Iranu
11. 04. 2026. u 07:34 >> 09:11
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
