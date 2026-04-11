VITKOF I KUŠNER STIGLI U PRESTONICU PAKISTANA: Počinje Trampovo "resetovanje sveta"
AVION američke vlade sa visokim američkim zvaničnicima sleteo je u Islamabad, gde će učestvovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, potvrdila su dva pakistanska izvora.
Prema navodima, američku delegaciju predvode specijalni izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji su doputovali u pakistansku prestonicu kako bi učestvovali u razgovorima sa ciljem okončanja šestonedeljnog sukoba između Vašingtona i Teherana.
Pregovori u Islamabad usledili su u trenutku kada se sukob već proširio na širi region Bliskog istoka. Sjedinjene Američke Države i Iran trebalo bi da započnu razgovore sa ciljem deeskalacije i mogućeg okončanja višenedeljnog rata, navode izvori.
(Tanjug)
