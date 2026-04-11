DANAS STUPA NA SNAGU USKRŠNJE PRIMIRJE KOJE JE PROGLASIO PUTIN: Iz Kremlja Kijevu stigla još jača poruka u duhu pravoslavlja
DANAS na snagu stupa uskršnje primirje koje je proglasio predsednik Rusije i vrhovni komandant ruske vojske Vladimir Putin.
Primirje počinje u u 16 sati po ruskom vremenu i trajaće do kraja dana 12. aprila.
Ruskim snagama je naloženo da budu spremne da spreče bilo kakve provokacije protivnika tokom uskršnjeg primirja.
- Snage treba da budu spremne da spreče bilo kakve provokacije neprijatelja, kao i bilo kakve agresivne akcije - navodi se u saopštenju Kremlja.
Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski izjavio je u petak da će Ukrajina odgovoriti na prekid vatre na isti način.
Međutim, podsetimo, prošle godine za vreme uskršnjih praznika ukrajinska vojska je prekršila prekid vatre 4.900 puta.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je primirje za Uskrs humanitarnog karaktera jer se radi o svetom prazniku kako za Ruse, tako i za ukrajinski narod.
On je ponovio da je Rusija zainteresovana za trajni i održivi mir, a ne za primirje.
- Taj mir može da nastupi danas, ako Zelenski donese odgovarajuću odluku i preuzme odgovornost. Mnogo puta smo o tome govorili - rekao je Peskov novinarima u petak.
(Sputnjik)
Preporučujemo
ZELENSKI KOD MAKRONA: Spremaju se nove sankcije Rusiji?
13. 03. 2026. u 14:36
PUTINOVA PORUKA: Od ovoga će zavisiti suverenitet Rusije
10. 04. 2026. u 22:45
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
