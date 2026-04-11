RAT na Bliskom istoku ušao je u 43. dan.

Foto: Veštačka inteligecija/Gemini

Vitkof i Kušner stigli u prestonicu Pakistana

Avion američke vlade sa visokim američkim zvaničnicima sleteo je u Islamabad, gde će učestvovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, potvrdila su dva pakistanska izvora.

Pregovori Irana i SAD u Pakistanu

Prema navodima, američku delegaciju predvode specijalni izaslanici predsednika SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji su doputovali u pakistansku prestonicu kako bi učestvovali u razgovorima sa ciljem okončanja šestonedeljnog sukoba između Vašingtona i Teherana.

Pregovori u Islamabad usledili su u trenutku kada se sukob već proširio na širi region Bliskog istoka. Sjedinjene Američke Države i Iran trebalo bi da započnu razgovore sa ciljem deeskalacije i mogućeg okončanja višenedeljnog rata, navode izvori.

Kina naoružava Iran

Američke obaveštajne službe procenjuju da Kina razmatra isporuku sistema protivvazdušne odbrane Iranu u narednim nedeljama, kao i da Iran možda koristi primirje kao priliku za obnavljanje određenih sistema naoružanja uz pomoć ključnih stranih partnera, prenosi Si En En, pozivajući se na izvore.

Kako su navela tri neimenovana izvora upoznata sa obaveštajnim procenama, reč je o prenosivim raketnim sistemima zemlja –vazduh (MANPADS), koji su predstavljali pretnju niskoletećim američkim vojnim avionima tokom petonedeljnog rata u Iranu i mogli bi ponovo da se pojave u slučaju obnove sukoba.

Isporuka PNPAD-ova Iranu označila bi eskalaciju kineske podrške toj zemlji otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu kampanju u februaru.

Kineske kompanije su nastavile da prodaju Irancima sankcionisanu tehnologiju dvostruke namene koja im omogućava da nastave da proizvode oružje i unapređuju svoje navigacione sisteme, rekli su izvori, ali bi direktan transfer sistema naoružanja predstavljao novi nivo pomoći.

Dva izvora su za Si En En rekla da postoje naznake da Peking radi na usmeravanju pošiljki preko trećih zemalja kako bi prikrio njihovo pravo poreklo. Izvori su naveli da bi kineska strana takođe mogla da tvrdi da su sistemi PVO odbrambene, a ne ofanzivne prirode, što razlikuje njihovu podršku od ruske.

Moskva je pružala podršku iranskom režimu tokom celog rata u vidu razmene obaveštajnih podataka, što je pomoglo Iranu da proaktivno cilja američke trupe i sredstva na Bliskom istoku, podseća američki TV kanal.

Jedan od dobro upućenih izvora rekao je da Kina ne vidi nikakav strateški značaj u otvorenom ulasku u sukob i pokušaju da zaštiti Iran od SAD i Izraela. Umesto toga, Peking pokušava da se pozicionira kao kontinuirani prijatelj Irana, od čije nafte u velikoj meri zavisi, dok ostaje spolja neutralan.

Hezbolah opet u brutalnom napadu na izraelske položaje

Libanski pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja u severnom Izraelu i na jugu Libana, dok su se sirene za uzbunu oglasile u nekoliko pograničnih zajednica zbog sumnje na napad dronovima.

Kako je prenela libanska državna agencija NNA, Hezbolah je naveo da je "Islamski otpor" ponovo gađao izraelsko naselje Kirjat Šmona raketnom paljbom, kao i okupljanja izraelskih vojnika i vozila u mestima Al-Bijada i Šama. Gradovi Mansouri, Kalila i Hanija južno od Tira bili su izloženi artiljerijskom granatiranju uz lansiranje izviđačkih dronova, dok je, prema navodima agencije, izraelska vojska izvela napad na područje kružnog toka u gradu Kfar Reman.

Tramp: Ormuz će biti otvoren sa ili bez Irana

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije potreban "rezervni plan" ukoliko mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu ne budu uspešni.

- Ne treba vam rezervni plan. Vojska je poražena. Njihova vojska je nestala. Degradirali smo skoro sve. Imaju vrlo malo raketa. Imaju vrlo malo proizvodnih kapaciteta. Snažno smo ih udarili - rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu, uoči puta za Šarlotsvil u Virdžiniji, prenosi američki portal Hil.

Na pitanje da li će današnji razgovori biti jedina prilika da se posreduje u okončanju rata, Tramp je rekao: "Ne znam, ne mogu vam reći. Moram da vidim šta će se desiti sutra".

On je rekao da potpredsedniku SAD Džej Di Vensu želi "sreću" u pregovorima i da je pred njim "veliki zadatak".

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju