RUSIJA POZIVA NA HITAN PREKID GRANATIRANJA LIBANA: Ključni zadatak u ovoj fazi jeste potpuno okončanje rata
RUSIJA poziva na hitan prekid granatiranja Libana i poziva učesnike pregovora o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana da pokažu odgovornost, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
- Ključni zadatak u ovoj fazi jeste rešavanje osnovnih uzroka razornog sukoba u regionu, odnosno potpuno okončanje rata koji su započele Sjedinjene Američke Države i Izrael. Između ostalog, njegove posledice su šteta koju su pretrpele države Arabijskog poluostrva, kao i borbe u libansko-izraelskoj graničnoj zoni i raketni i bombaški napadi na Liban, koji moraju biti odmah zaustavljeni - navodi se u saopštenju koje prenosi RIA novosti.
Rusko ministarstvo je pozvalo učesnike pregovora, koji su planirani da se održe tokom vikenda u Pakistanu, da pokažu odgovoran pristup i izbegnu bilo kakve akcije koje bi ih mogle poremetiti. U saopštenju rusko ministarstvo navodi i da nije bilo problema sa plovidbom kroz Ormuski moreuz pre napada SAD i Izraela na Iran, iako oni koji su učestvovali u napadima optužuju Teheran za zatvaranje moreuza.
Potrpedsednik SAD Džej Di Vens predvodi američku delegaciju u Islamabadu, u kojoj su i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, koji će tokom vikenda pregovarati o postizanju trajnog mira, nakon što je u utorak postignut sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre sa Iranom.
Očekuje se da će Iran na pregovorima u Pakistanu predstavljati ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.
(Tanjug)
GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
