Svet

RUSIJA POZIVA NA HITAN PREKID GRANATIRANJA LIBANA: Ključni zadatak u ovoj fazi jeste potpuno okončanje rata

Ana Đokić

10. 04. 2026. u 21:33

RUSIJA poziva na hitan prekid granatiranja Libana i poziva učesnike pregovora o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana da pokažu odgovornost, saopštilo je danas rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Foto: AP Photo/Bilal Hussein, File

- Ključni zadatak u ovoj fazi jeste rešavanje osnovnih uzroka razornog sukoba u regionu, odnosno potpuno okončanje rata koji su započele Sjedinjene Američke Države i Izrael. Između ostalog, njegove posledice su šteta koju su pretrpele države Arabijskog poluostrva, kao i borbe u libansko-izraelskoj graničnoj zoni i raketni i bombaški napadi na Liban, koji moraju biti odmah zaustavljeni - navodi se u saopštenju koje prenosi RIA novosti.

Rusko ministarstvo je pozvalo učesnike pregovora, koji su planirani da se održe tokom vikenda u Pakistanu, da pokažu odgovoran pristup i izbegnu bilo kakve akcije koje bi ih mogle poremetiti. U saopštenju rusko ministarstvo navodi i da nije bilo problema sa plovidbom kroz Ormuski moreuz pre napada SAD i Izraela na Iran, iako oni koji su učestvovali u napadima optužuju Teheran za zatvaranje moreuza.

Potrpedsednik SAD Džej Di Vens predvodi američku delegaciju u Islamabadu, u kojoj su i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, koji će tokom vikenda pregovarati o postizanju trajnog mira, nakon što je u utorak postignut sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre sa Iranom.

Očekuje se da će Iran na pregovorima u Pakistanu predstavljati ministar spoljnih poslova Abas Arakči i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf.

(Tanjug)

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...

