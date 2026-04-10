"BOG NE BLAGOSILJA NIJEDAN SUKOB" Papa apelovao na okončanje rata: Hristovi učenici nikada ne staju na stranu onih koji su juče mahali mačem
PAPA Lav četrnaesti danas je apelovao na okončanje "brutalnog rata" na Bliskom istoku nakon što je primio članove Sinoda Bagdadske crkve Haldejske, okupljene u Rimu radi izbora novog patrijarha.
Osvrćući se na Bliski istok, papa je pozvao biskupe da budu znak nade na mestima oskrnavljenim "bogohuljenjem rata i njegovom brutalnošću poslovanja", preneo je Vatikan njuz.
On je istovremeno apelovao na poštovanje hrišćana na Bliskom istoku, kako ne bi bili tretirani kao "građani drugog reda".
- Bog ne blagosilja nijedan sukob, a oni koji su Hristovi učenici nikada ne staju na stranu onih koji su juče mahali mačem, a danas bacaju bombe - poručio je papa.
Poglavar rimokatoličke crkve osvrnuo se i na surovost današnjeg sveta, za koji je naveo da je "obeležen apsurdnim i neljudskim nasiljem, vođenim pohlepom i mržnjom". Papa je primio članove Sinoda Bagdadske crkve Haldejske koja ima korene u prvobitnoj Crkvi i stoga je, kako je naveo, čuvar "vere koja se prenosi kroz vekove sa hrabrošću i vernošću".
Povod je sazivanje skupštine u Rimu tokom koje će biti izabran novi patrijarh ove crkve, nakon povlačenja kardinala Luja Rafaela Saka. Papa Lav je ovom prilikom pozvao na puno poštovanje hrišćana u zemljama Bliskog istoka kako bi se "ohrabrili, uprkos svim iskušenjima, da ostanu čvrsti u veri i ostali u svojim zemljama".
- Ja sam sa vama. Neka vas iskušenja koja proživljavate izazovu da ponudite odgovor čak i hrišćanima drugih konfesija, braći u veri sa kojima je dobro uspostaviti odnose autentičnog deljenja - poručio je papa biskupima.
On je zaključio da će oni na taj način biti veliki primer i ohrabrenje i za "drage i divne ljude" Bliskog istoka, koje, kako je naveo, "nosi u svom srcu i za koje se moli".
(Tanjug)
Preporučujemo
ŠPICA U ORMUSKOM MOREUZU: Brodovi "nabijeni" sa obe strane, ali... (FOTO/VIDEO)
10. 04. 2026. u 13:16
IRAN JASNO PODVUKAO: Ovo je uslov za pregovore sa SAD
10. 04. 2026. u 10:24
PRIMIRJE NA STAKLENIM NOGAMA: Tramp preti Iranu: Za 24 sata ćemo znati... Više od 100 raketa ispaljeno na nosač aviona (VIDEO)
10. 04. 2026. u 07:41 >> 21:29
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
