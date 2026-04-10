OVO KOČI KRAJ RATA Najbliži saradnik Zelenskog otkriva: Ukrajina i Rusija kreću ka mirovnom sporazumu

UKRAJINA i Rusija se kreću ka potencijalnom sporazumu o okončanju rata, objavio je Blumberg, pozivajući se na šefa kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Kirilo Budanov, bivši šef ukrajinske vojne obaveštajne službe, rekao je da vidi napredak ka sporazumu, ali je odbio da kaže kako bi izgledao mogući kompromis o teritoriji, što je ključna prepreka u pregovorima.

- Još nije doneta konačna odluka - rekao je on, prema izveštaju.

- Ali, u principu, svi sada jasno razumeju granice onoga što je prihvatljivo. Ovo je ogroman napredak. Svi razumeju da rat mora da se završi. Zato pregovaraju - rekao je Budanov za Blumberg. „Ne mislim da će to potrajati“.

PREKID VATRE

Budanov je imenovan za šefa Zelenskog kabineta u januaru i postao je ključni ukrajinski predstavnik u pregovorima između Kijeva i Moskve, kojima posreduju Sjedinjene Američke Države.

Jedini opipljivi rezultat nekoliko rundi pregovora ove godine bila je razmena ratnih zarobljenika. U najnovijem slučaju u martu, Ukrajina i Rusija su razmenile 500 zarobljenika.

Druga razmena oružja je moguća pre pravoslavnog Uskrsa ovog vikenda, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Rusija je objavila 32-časovni prekid vatre tokom dva dana za Uskrs, a Ukrajina je pristala da uzvrati.

Kremlj je saopštio da će prekid vatre biti na snazi od 15 časova u subotu do 23 časa u nedelju.

Budanov je rekao da se Kijev i Moskva za sada drže svojih „maksimalističkih“ stavova u razgovorima, ali da veruje da bi se njihovi stavovi mogli približiti u potrazi za kompromisom.

Rusija zahteva da se Ukrajina povuče iz delova Donbasa koje Kijev još uvek kontroliše, što Ukrajina odbija da učini. Zelenski je rekao da bi, s obzirom na prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana na Bliskom istoku, trilateralni sastanci radi pregovora o miru uskoro mogli da se nastave.

