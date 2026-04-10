"NIJE VREME ZA PODELE": Orban poslao snažnu poruku uoči izbora, upozorio na uticaj spoljnih pritisaka
PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da je Mađarskoj potrebna nacionalna sloga, jedinstvo i bezbednost, ocenivši da nije trenutak za podele i sukobe u društvu.
U video-poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Orban je naveo da predstojeći izbori imaju presudan značaj za budućnost zemlje, prenosi Hirado.
- U nedelju ne biramo samo vladu, već i sudbinu naše zemlje - istakao je on u video poruci na društvenim mrežama.
Mađarski premijer je istakao da je u proteklih 16 godina izgrađena stabilna država, uz, kako je naveo, otvaranje novih radnih mesta, uvođenje dodatnih penzijskih davanja i mere zaštite granica.
On je upozorio da bi dosadašnji rezultati mogli da budu ugroženi zbog "spoljnih i unutrašnjih pritisaka" uoči izbora.
- Zajedno smo izgradili stabilnu zemlju za 16 godina. Poslali smo MMF kući, stvorili smo milion novih radnih mesta. Uveli smo penziju za 13. i 14. mesec. Izgradili smo ogradu i zaustavili migracije. Sve što smo zajedno izgradili sada bi moglo biti izgubljeno. Pored ratova koji besne u svetu, energetski i finansijski ratovi kucaju na vrata Mađarske, a naši protivnici se neće zaustaviti ni pred čim da bi došli na vlast - istakao je.
Orban je upozorio da postoje pokušaji destabilizacije zemlje i dovođenja u pitanje izborne volje građana i pozvao pristalice na jedinstvo i podršku vladajućim strankama.
- Doveli su strane tajne službe i već pozivaju na izbornu prevaru izmišljenim optužbama. Već organizuju demonstracije i haos. Ovo je organizovani pokušaj da se dovede u pitanje odluka mađarskog naroda kroz haos i pritisak... Pozivamo na nacionalno jedinstvo i u velikoj evropskoj krizi koja je pred nama, zaštitićemo svaku mađarsku porodicu - poručio je predsednik mađarske Vlade. Orban je u u četvrtak na predizbornom skupu u Debrecinu izjavio je danas da Mađarska neće slati svoje vojnike, oružje niti finansijsku pomoć u Ukrajinu, ističući da je zemlji potrebna nacionalno orijentisana vlada.
Obraćajući se pristalicama, Orban je rekao da predstojeći izbori predstavljaju ključnu odluku o budućem pravcu države.
- Nećemo dati ni naše sinove, ni naše oružje, ni naš novac Ukrajini. Mađarskoj je potrebna nacionalna, a ne proukrajinska vlada - poručio je on.
Mađarski premijer je ocenio da izbori imaju veliki značaj i za Mađare van granica zemlje, naglašavajući potrebu za stabilnom i snažnom vlašću. On je istakao da su pred državom veliki izazovi u narednom periodu, uključujući bezbednosne i ekonomske rizike povezane sa ratom u Ukrajini.
Orban je na kraju obraćanja pozvao građane da izađu na izbore i podrže vladajuće stranke, naglasivši da je za pobedu potrebno, kako je naveo, oko tri miliona glasova. Parlamentarni izbori u Mađarskoj biće održani u nedelju, 12. aprila.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Bivši ministar spoljnih poslova Singapura govorio o KiM
Komentari (0)