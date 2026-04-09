NETANJAHU NALOŽIO VLADI: Kreću direktni pregovori Libana i Izraela što je pre moguće
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael početi pregovore sa Libanom "što je ranije moguće".
Netanjahu je u saopštenju naveo da je "u svetlu ponovljenih poziva Libana da se otvore direktni pregovori sa Izraelom", juče naložio vladi da što pre započne direktne pregovore sa tom zemljom.
Kako je naveo, pregovori bi bili usmereni na razoružavanje libanske militantne grupe Hezbolah i uspostavljanje miroljubivih odnosa između Izraela i Libana, prenosi NBC njuz.
Izrael suočava sa snažnim međunarodnim kritikama zbog jučerašnjih intenzivnih napada na Liban, u kojima je, prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, poginulo više od 200 ljudi.
Izraelska vojska je danas izdala nova upozorenja za evakuaciju čitavih kvartova u Bejrutu, iako za sada nije došlo do ponavljanja jučerašnjeg intenzivnog bombardovanja.
Izrael je juče pokrenuo najmasovniji vazdušni napad od 2. marta na Bejrut, njegova predgrađa i gradove u južnom i istočnom Libanu.
Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, više od 200 ljudi je poginulo, a 1.739 je povređeno.
ZLOPAMTILO IZ ESTONIJE: Kaja Kalas otkrila što EU ne pomaže zemljama Persijskog zaliva
09. 04. 2026. u 23:35
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
NOVI SASTANAK RUSA I AMERIKANACA U SAD: Dmitrijev sa članovima Trampove administracije
09. 04. 2026. u 23:05
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
