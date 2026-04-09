NETANJAHU NALOŽIO VLADI: Kreću direktni pregovori Libana i Izraela što je pre moguće

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael početi pregovore sa Libanom "što je ranije moguće".

Netanjahu je u saopštenju naveo da je "u svetlu ponovljenih poziva Libana da se otvore direktni pregovori sa Izraelom", juče naložio vladi da što pre započne direktne pregovore sa tom zemljom.

Kako je naveo, pregovori bi bili usmereni na razoružavanje libanske militantne grupe Hezbolah i uspostavljanje miroljubivih odnosa između Izraela i Libana, prenosi NBC njuz.

Izrael suočava sa snažnim međunarodnim kritikama zbog jučerašnjih intenzivnih napada na Liban, u kojima je, prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, poginulo više od 200 ljudi.

Izraelska vojska je danas izdala nova upozorenja za evakuaciju čitavih kvartova u Bejrutu, iako za sada nije došlo do ponavljanja jučerašnjeg intenzivnog bombardovanja.

Izrael je juče pokrenuo najmasovniji vazdušni napad od 2. marta na Bejrut, njegova predgrađa i gradove u južnom i istočnom Libanu.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, više od 200 ljudi je poginulo, a 1.739 je povređeno.