HLADAN TUŠ ZA UKRAJINU: Ništa od ulaska u NATO, Rute zaledio Kijev
ČLANSTVO Ukrajine u NATO-u više nije predmet razmatranja, zauzvrat, zemlje Alijanse će Kijevu pružiti bezbednosne garancije, izjavio je generalni sekretar bloka Mark Rute.
- Članstvo u NATO-u u okviru mirovnog sporazuma trenutno se ne razmatra. Umesto toga, biće obezbeđene pouzdane bezbednosne garancije - rekao je on, govoreći na forumu u Vašingtonu.
Volodimir Zelenski je prethodno priznao da su SAD dosledne u svom odbijanju da vide Ukrajinu u NATO-u.
Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin napomenuo da je moguće članstvo Ukrajine u NATO-u pretnja bezbednosti Rusije. Naglasio je da su rizici pridruživanja Kijeva Alijansi jedan od razloga za pokretanje Specijalne vojne operacije.
(Sputnjik)
ZLOPAMTILO IZ ESTONIJE: Kaja Kalas otkrila što EU ne pomaže zemljama Persijskog zaliva
09. 04. 2026. u 23:35
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
NOVI SASTANAK RUSA I AMERIKANACA U SAD: Dmitrijev sa članovima Trampove administracije
09. 04. 2026. u 23:05
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
