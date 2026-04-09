HLADAN TUŠ ZA UKRAJINU: Ništa od ulaska u NATO, Rute zaledio Kijev

09. 04. 2026. u 18:16

ČLANSTVO Ukrajine u NATO-u više nije predmet razmatranja, zauzvrat, zemlje Alijanse će Kijevu pružiti bezbednosne garancije, izjavio je generalni sekretar bloka Mark Rute.

Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Članstvo u NATO-u u okviru mirovnog sporazuma trenutno se ne razmatra. Umesto toga, biće obezbeđene pouzdane bezbednosne garancije - rekao je on, govoreći na forumu u Vašingtonu.

Volodimir Zelenski je prethodno priznao da su SAD dosledne u svom odbijanju da vide Ukrajinu u NATO-u.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin napomenuo da je moguće članstvo Ukrajine u NATO-u pretnja bezbednosti Rusije. Naglasio je da su rizici pridruživanja Kijeva Alijansi jedan od razloga za pokretanje Specijalne vojne operacije.

(Sputnjik)

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

