ČLANSTVO Ukrajine u NATO-u više nije predmet razmatranja, zauzvrat, zemlje Alijanse će Kijevu pružiti bezbednosne garancije, izjavio je generalni sekretar bloka Mark Rute.

Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Članstvo u NATO-u u okviru mirovnog sporazuma trenutno se ne razmatra. Umesto toga, biće obezbeđene pouzdane bezbednosne garancije - rekao je on, govoreći na forumu u Vašingtonu.

Volodimir Zelenski je prethodno priznao da su SAD dosledne u svom odbijanju da vide Ukrajinu u NATO-u.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin napomenuo da je moguće članstvo Ukrajine u NATO-u pretnja bezbednosti Rusije. Naglasio je da su rizici pridruživanja Kijeva Alijansi jedan od razloga za pokretanje Specijalne vojne operacije.

(Sputnjik)