BELA KUĆA OČEKUJE DA VORŠ PREUZME FED U MAJU: Neizvesna sudbina Pauela
EKONOMSKI savetnik Bele kuće Kevin Haset izjavio je danas da očekuje da će Kevin Vorš u maju preuzeti funkciju predsednika američkih Federalnih rezervi (Fed), dok je neizvesno da li će aktuelni prvi čovek Feda Džerom Pauel ostati u upravnom odboru zbog tekuće istrage.
Haset je za Foks Biznis rekao da očekuje da će proces potvrde Vorša u Senatu Sjedinjenih Američkih Država početi već naredne sedmice.
On je naveo i da je aktuelni predsednik Feda Pauel signalizirao da će se povući nakon izbora naslednika.
- Jasno je nagovestio da će, kada novi predsednik bude potvrđen, odstupiti, što je i primereno - rekao je Haset.
Međutim, kako navodi Rojters, Pauel je u martu izjavio da ne planira da napusti Fed barem dok se ne završi krivična istraga, kao i da još nije odlučio da li će ostati član upravnog odbora, gde mu mandat traje do 2028. godine.
Mandat Pauela na čelu Feda ističe u maju.
(Tanjug)
ZLOPAMTILO IZ ESTONIJE: Kaja Kalas otkrila što EU ne pomaže zemljama Persijskog zaliva
09. 04. 2026. u 23:35
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
NOVI SASTANAK RUSA I AMERIKANACA U SAD: Dmitrijev sa članovima Trampove administracije
09. 04. 2026. u 23:05
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
