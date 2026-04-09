BELA KUĆA OČEKUJE DA VORŠ PREUZME FED U MAJU: Neizvesna sudbina Pauela

EKONOMSKI savetnik Bele kuće Kevin Haset izjavio je danas da očekuje da će Kevin Vorš u maju preuzeti funkciju predsednika američkih Federalnih rezervi (Fed), dok je neizvesno da li će aktuelni prvi čovek Feda Džerom Pauel ostati u upravnom odboru zbog tekuće istrage.

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Haset je za Foks Biznis rekao da očekuje da će proces potvrde Vorša u Senatu Sjedinjenih Američkih Država početi već naredne sedmice.

On je naveo i da je aktuelni predsednik Feda Pauel signalizirao da će se povući nakon izbora naslednika.

- Jasno je nagovestio da će, kada novi predsednik bude potvrđen, odstupiti, što je i primereno - rekao je Haset.

Međutim, kako navodi Rojters, Pauel je u martu izjavio da ne planira da napusti Fed barem dok se ne završi krivična istraga, kao i da još nije odlučio da li će ostati član upravnog odbora, gde mu mandat traje do 2028. godine.

Mandat Pauela na čelu Feda ističe u maju.

(Tanjug)