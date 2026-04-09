"APSURDNO JE DA BIROKRATIJA EU NAMEĆE TROŠKOVE MAĐARSKOM NARODU" Vens iz Budimpešte kritikovao EU i izrazio podršku Orbanu

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens završio je dvodnevnu posetu Mađarskoj porukom podrške premijeru Viktoru Orbanu i kritikama na račun Evropske unije.

Govoreći novinarima na Međunarodnom aerodromu "List Ferenc" u Budimpešti, Vens je zahvalio mađarskom narodu na gostoprimstvu i poručio da Orban uživa punu podršku njega i američkog predsednika Donalda Trampa, preneo je mađarski "Hirado".

- Apsurdno je da birokratija EU nameće troškove mađarskom narodu kako bi uticala na rezultate izbora - rekao je Vens, dodajući da i Tramp deli takav stav.

Tokom posete, Vens je učestvovao na skupu povodom Dana mađarsko-američkog prijateljstva zajedno sa Orbanom, gde je pohvalio mađarskog premijera zbog, kako je naveo, "očuvanja suvereniteta zemlje i suprotstavljanja pritiscima iz Brisela".

Američki potpredsednik je kritikovao politiku Evropske unije, tvrdeći da odluke "briselske birokratije" dovode do rasta cena energije i podrivaju suverenitet država članica.

Vens je tokom boravka u Budimpešti posetio i Kolegijum Matijas Korvinus (MCC), gde je učestvovao u razgovoru sa studentima. Tom prilikom je ocenio da Sjedinjene Američke Države ne nameravaju da se mešaju u mađarske izbore i pozvao je građane da glasaju za lidera koga žele. Po završetku posete, Vens je najavio da će pre povratka u SAD otputovati u Pakistan, gde će predvoditi američku delegaciju u razgovorima o regionalnim bezbednosnim pitanjima.

(Tanjug)