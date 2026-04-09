JAKO LOŠA SITUACIJA: Više od hiljadu kuća i dalje poplavljeno (VIDEO)

VIŠE od hiljadu kuća i preko 70 deonica puteva u Dagestanu je i dalje poplavljeno.

Kako piše RT, pozivajući se na Ministarstvo za vanredne situacije, selo Mamedkala je jedno od najteže pogođenih.

Skoro 260 kuća je tamo poplavljeno zbog pucanja brane, a više od 4.000 lokalnih stanovnika je evakuisano.