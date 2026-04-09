"TO ĆE ZAUVEK OSTATI U ISTORIJI ZEMLJE" Pelegrini: Slovačku od fašizma oslobodila Crvena armija
SLOVAČKU je od fašizma oslobodila Crvena armija i to će zauvek ostati u istoriji zemlje, izjavio je predsednik ove zemlje Peter Pelegrini.
- Stanovnici Bratislave su pre 81 godinu mogli da udahnu vazduh slobode - dodao je slovački predsednik.
On je osudio pokušaje revizije istorije.
- Nema razloga da problemi savremenog sveta bacaju senku na sećanje na naše oslobodioce i njihovo veliko junaštvo. Nema razloga da se dovode u pitanje njihove zasluge. Nas je oslobodila Crvena armija, Rumunska vojska i Čehoslovački armijski korpus. I to će zauvek ostati upisano u našu istoriju - rekao je Pelegrini na zvaničnoj proslavi godišnjice oslobođenja Bratislave od nacističkih osvajača kod Spomen-obeležja Slavin.
Pelegrini je podsetio da je na teritoriji memorijalnog kompleksa u samom srcu Bratislave „svoje poslednje počivalište pronašlo skoro sedam hiljada vojnika Crvene armije“.
Glavni grad Slovačke, Bratislava, oslobođen je od fašizma 4. aprila 1945. Ove godine, ovaj datum se poklopio sa proslavom katoličkog Uskrsa, pa je zvanična proslava oslobođenja grada odložena za 8. april.
Memorijal Slavin je posvećen sećanju na sovjetske vojnike poginule tokom oslobođenja Bratislave i njene okoline u aprilu 1945. godine.
(Sputnjik)
