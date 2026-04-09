MAKRON SLAVI S 23 ODSTO PODRŠKE: Stranka francuskog predsednika obeležila deset godina od osnovanja u jeku političkih tenzija

Stranka koju je osnovao francuski predsednik Emanuel Makron proslavlja ovih dana deset godina postojanja.

Kada je sadašnji šef države osnivao partiju, bila je to mala politička revolucija, u smislu vizije i strategije. Danas, deceniju kasnije, stranački balon se poprilično izduvao.

- Nastavljamo dalje! Ne odustajemo! – uputio je Emanuel Makron pismo puno entuzijazma članovima stranke "Renesansa", u kome je napravio hvalospev svojoj desetogodišnjoj vladavini, mada se krize u poslednje vreme smenjuju.

Početkom aprila 2016, u Amijenu, svom rodnom gradu, Makron je predstavio stranku koja se tada zvala "U pokretu", kao novi politički elan koji neće biti orijentisan ni desno, ni levo. Nekoliko meseci kasnije, bivši ministar ekonomije u vladi Manuela Valsa od avgusta 2014, napušta funkciju uoči predsedničkih izbora 2017. Dva puta je od tada biran za šefa države.

Raspuštanje parlamenta pre gotovo dve godine, zbog izuzetnih rezultata suverenista iz redova Nacionalnog okupljanja na evropskim izborima, dovelo je zemlju u političku krizu. Od tada, manjinske vlade se smenjuju, a Makronovi centristi imaju sve manje podrške u narodu.

Nedavni opštinski izbori potvrdili su ovu tendenciju. Stranka na vlasti ostala je duboko u senci krajnjih političkih polova. Emanuela Makrona trenutno podržava svega 23 odsto građana. On, svakako, neće imati pravo da se kandiduje na sledećim predsedničkim izborima dogodine, jer je već "potrošio" dva mandata. Ali, njegovi sledbenici ne prolaze ništa bolje u ispitivanjima javnog mnjenja. Sve se više profiliše situacija u kojoj bi na proleće 2027. u drugom krugu glasanja za novog stanara Jeliseja mogli da se nađu, s jedne strane, kandidat suverenista, Marin Le Pen ili Žordan Bardela, a s druge vođa krajnje levice Žan-Lik Melanšon.

Makron je, formirajući stranku pre deset godina, igrao na kartu slabljenja klasične levice i desnice, privlačeći ih, što više može, ka centru. To je u prvom trenutku dalo rezultate. Republikanska desnica se skoro "istopila", dok je levica uspela da se održi na "veštačkom disanju". Ali, kako je vreme odmicalo, klasična politička logika sve više se vraćala u uobičajeno stanje, pa i otišla dalje od toga, stremeći ka ekstremima, među biračima umornim od mešavine koja je ublažila svaki vid političke borbe. To je, na kraju, i rezultat Makronove vladavine – porast snaga i ekstremne levice i desničarskih suverenista.

ATAL I FILIP

Od osnivanja, stranka je dva puta menjala ime. Njen predsednik sada je Gabrijel Atal, nekadašnji Makronov premijer. Atal je otvoreno kritikovao Makrona zbog raspuštanja skupštine i ne slaže se s načinom kako povlači unutrašnje poteze u poslednje dve godine. Kao mogući naslednik kandidata za Jelisej vidi se još jedan bivši predsednik vlade Eduar Filip, praktično jedini koji je osvetlao obraz partiji na nedavnim opštinskim izborima, osvajajući ponovo grad Avr, što mu je otvorilo vrata da se kandiduje i na predsedničkim izborima. Ali, s teškim nasleđem „makronističke“ politike koje mu ne daje neke ozbiljnije izglede da u Jelisejskoj palati zameni Emanuela Makrona.