NE PLAĆATI PROLAZ KROZ ORMUZ Blam britanske ministarske spoljnih poslova - Zaboravila da su Britanci to isto radili - samo sa tuđim prolazima

NAJVIŠI britanski diplomata u četvrtak je odbila iranski pritisak da se naplaćuje prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.

Ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper rekla je da je vitalni vodeni put međunarodna pomorska i tranzitna ruta, što znači da važe principi slobode navigacije.

- Zemlje ne mogu jednostavno da otmu takve međunarodne tranzitne rute i jednostrano primenjuju takse - rekla je Kuper za Bi Bi Si.

- Ne mogu to da rade u okviru pomorskih zakona i aranžmana Ujedinjenih nacija - navela je ona.

Iako diplomata, zaboravila je kako je Velika Britanija ceo 19. vek radila iste stvari, na mestima koja su hiljadama kilometara udaljena od ostrva odakle su zavojevači došli.

