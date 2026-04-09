Svet

NE PLAĆATI PROLAZ KROZ ORMUZ Blam britanske ministarske spoljnih poslova - Zaboravila da su Britanci to isto radili - samo sa tuđim prolazima

М.А.С.

09. 04. 2026. u 13:05

NAJVIŠI britanski diplomata u četvrtak je odbila iranski pritisak da se naplaćuje prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.

Tanjug/AP/Kin Cheung

Ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper rekla je da je vitalni vodeni put međunarodna pomorska i tranzitna ruta, što znači da važe principi slobode navigacije.

 - Zemlje ne mogu jednostavno da otmu takve međunarodne tranzitne rute i jednostrano primenjuju takse - rekla je Kuper za Bi Bi Si.

 - Ne mogu to da rade u okviru pomorskih zakona i aranžmana Ujedinjenih nacija - navela je ona. 

Iako diplomata, zaboravila je kako je Velika Britanija ceo 19. vek radila iste stvari, na mestima koja su hiljadama kilometara udaljena od ostrva odakle su zavojevači došli. 

(Politiko)

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

