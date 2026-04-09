NACIONALNA ŽALOST U IRANU: Širom zemlje ceremonije povodom 40 dana od smrti ajatolaha Hamneija (FOTO)
POVODOM 40 dana od smrti ajatolaha Sejeda Alija Hamneija danas se širom Irana održavaju ceremonije žalosti. Građani u Teheranu i drugim gradovima odaju počast dugogodišnjem vođi i podržavaju novog vrhovnog vođu, Modžtabu Hoseinija Hamneija.
U Teheranu građani su se okupili na glavnom gradskom trgu, držeći slike pokojnog ajatolaha i uzvikujući parole u znak podrške novom vrhovnom vođi Sejedu Modžtabi Hoseiniju Hamneiju, prenosi agencija Tasnim.
Povorka je zatim krenula od Trga do mesta gde je ajatolah Hamnei ubijen, prenosi Press tv.
Kako se navodi, ova i ceremonije u drugim gradovima širom Irana završiće se večeras.
Ajatolah Sejed Ali Hamnei, koji je 37 godina bio vođa Irana, ubijen je u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela 28. februara 2026. godine.
U ajatolahovoj rezidenciji u Teheranu u trenutku napada nalazili su se i mnogi članovi njegove porodice, među kojima njegova supruga, ćerka, zet, snaha i unuk, koji su, kako je saopšteno, takođe ubijeni.
Iranska vlada je 1. marta proglasila 40-dnevnu nacionalnu žalost.
(Tanjug)
HITNO SE OGLASILI EMIRATI: Imaju poruku i za Iran i za SAD
ZELENSKI BESAN KAO RIS: Tramp veruje Putinu, ignoriše dokaze da Moskva pomaže Iranu
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
