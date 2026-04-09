NACIONALNA ŽALOST U IRANU: Širom zemlje ceremonije povodom 40 dana od smrti ajatolaha Hamneija (FOTO)

POVODOM 40 dana od smrti ajatolaha Sejeda Alija Hamneija danas se širom Irana održavaju ceremonije žalosti. Građani u Teheranu i drugim gradovima odaju počast dugogodišnjem vođi i podržavaju novog vrhovnog vođu, Modžtabu Hoseinija Hamneija.

U Teheranu građani su se okupili na glavnom gradskom trgu, držeći slike pokojnog ajatolaha i uzvikujući parole u znak podrške novom vrhovnom vođi Sejedu Modžtabi Hoseiniju Hamneiju, prenosi agencija Tasnim.

Povorka je zatim krenula od Trga do mesta gde je ajatolah Hamnei ubijen, prenosi Press tv.

Kako se navodi, ova i ceremonije u drugim gradovima širom Irana završiće se večeras.

Ajatolah Sejed Ali Hamnei, koji je 37 godina bio vođa Irana, ubijen je u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela 28. februara 2026. godine.

U ajatolahovoj rezidenciji u Teheranu u trenutku napada nalazili su se i mnogi članovi njegove porodice, među kojima njegova supruga, ćerka, zet, snaha i unuk, koji su, kako je saopšteno, takođe ubijeni.

Iranska vlada je 1. marta proglasila 40-dnevnu nacionalnu žalost.

