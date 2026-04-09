"ZABRINUTOSTI PARIZA NEOSNOVANE" Peskov: Rusija ne predstavlja pretnju zemljama koje ne planiraju da podrivaju njenu bezbednost

MOSKVA ne predstavlja pretnju zemljama koje ne planiraju da budu centar antiruske aktivnosti i podrivaju bezbednost Rusije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Rusija ne predstavlja pretnju ni za jednu zemlju koja ne planira da postane centar antiruske aktivnosti, koja ne planira da uništava ruskojezično stanovništvo i koja ne planira da na neki način podriva bezbednost Ruske Federacije - rekao je Peskov novinarima.

On je napomenuo da su zabrinutosti Pariza zbog pretnji od otvorenog rata između Francuske i Rusije neosnovane.

Prema njegovim rečima, Moskva teži dobrim i obostrano korisnim odnosima sa svim zemljama sveta, uključujući i zemlje Evropske unije.

- Rusija teži dobrim, obostrano korisnim odnosima sa svim zemljama, uključujući i evropske zemlje koje, nažalost, i dalje potpuno odbijaju svaki kontakt - zaključio je Peskov.

Ranije je načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga, general Fabijen Mandon, izjavio da njegova glavna zabrinutost ostaje mogućnost otvorenog rata sa Rusijom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO