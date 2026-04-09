ZELENSKI STVARA "EVROPSKI NATO": Predložio da ove zemlje sa Ukrajinom uđu u vojni blok protiv Rusije

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski poručuje da Evropa mora da maksimizira svoju snagu usred pretnji SAD da se povuku iz NATO-a.

Zelenski je ovo rekao tokom podkasta The Rest is Politics, kako je izvestio Gardijan.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, Evropska unija mora da udruži snage sa Ukrajinom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Turskom i Norveškom kako bi stvorila vojni blok dovoljno velik da odvrati Rusiju.

- Bez Ukrajine i Turske, Evropa neće imati vojsku sličnu onoj koju ima Rusija. Sa Ukrajinom, Turskom, Norveškom i Ujedinjenim Kraljevstvom, kontrolisaćete bezbednost na morima, ne samo na jednom moru - izjavio je Zelenski.

Ukrajinski lider je takođe izrazio uverenje da će Ukrajina jednog dana pristupiti EU.

