ZELENSKI STVARA "EVROPSKI NATO": Predložio da ove zemlje sa Ukrajinom uđu u vojni blok protiv Rusije

09. 04. 2026. u 12:29

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski poručuje da Evropa mora da maksimizira svoju snagu usred pretnji SAD da se povuku iz NATO-a.

Tanjug/AP/Michaela Stache

Zelenski je ovo rekao tokom podkasta The Rest is Politics, kako je izvestio Gardijan.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, Evropska unija mora da udruži snage sa Ukrajinom, Ujedinjenim Kraljevstvom, Turskom i Norveškom kako bi stvorila vojni blok dovoljno velik da odvrati Rusiju.

 - Bez Ukrajine i Turske, Evropa neće imati vojsku sličnu onoj koju ima Rusija. Sa Ukrajinom, Turskom, Norveškom i Ujedinjenim Kraljevstvom, kontrolisaćete bezbednost na morima, ne samo na jednom moru - izjavio je Zelenski.

Ukrajinski lider je takođe izrazio uverenje da će Ukrajina jednog dana pristupiti EU.

(Ukrinform)

