ĐORĐI MELONI NIJE PO VOLJI: Italijanska premijerka održala oštar govor o dešavanjima na Bliskom istoku

ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni izjavila je u četvrtak da je ponovna uspostava slobodne plovidbe Ormuskim moreuzom od ključnog interesa za njenu zemlju i Evropsku uniju, te se obavezala na saradnju sa partnerima kako bi se taj cilj ostvario.

Nakon američko-izraelskih napada, Iran je ograničio promet kroz moreuz kako bi izvršio pritisak na svoje protivnike, što je izazvalo rast cena energenata, jer približno petina svetske nafte i gasa prolazi tim uskim morskim putem, piše Rojters.

Pretnje iranskim carinama

U okviru svojih predloga za okončanje rata, Teheran želi da uvede naknade brodovima za prolazak kroz Ormuski moreuz.

- Ako Iran uspe da dobije ovlašćenje za naplatu dodatnih carina za tranzit kroz moreuz, to bi moglo izazvati ekonomske posledice i promene u trgovinskim tokovima - rekla je Meloni u donjem domu parlamenta.

- Već sarađujemo sa koalicijom za Ormuski moreuz, koju predvodi Ujedinjeno Kraljevstvo i koja okuplja više od 30 zemalja, kako bismo stvorili bezbednosne uslove za potpunu obnovu slobode plovidbe i snabdevanja - dodala je.

Međutim, potpredsednik vlade Mateo Salvini izjavio je u sredu da Italija neće slati brodove za patroliranje tim područjem bez mandata UN-a.

"Krhka perspektiva mira"

Meloni je osudila sva kršenja dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre koji su ranije ove nedelje dogovorili SAD i Iran.

Takođe je pozvala Izrael da prekine vojne operacije u Libanu, te je, uprkos optužbama opozicije da je previše bliska sa predsednikom Donald Tramp, ponovila svoje protivljenje američkoj odluci o napadu na Iran.

- Bili smo na korak od tačke bez povratka, ali sada je pred nama krhka perspektiva mira koju moramo odlučno slediti - poručila je Meloni.

Isključena rekonstrukcija vlade

Ovo je bio prvi govor italijanske liderke u parlamentu nakon teškog poraza na referendumu o reformi pravosuđa pre dve nedelje, koji je doveo do nekoliko ostavki u njenoj vladi.

U svom jednosatnom govoru isključila je bilo kakvu širu rekonstrukciju kabineta i obećala da će odraditi puni parlamentarni mandat, koji traje do druge polovine sledeće godine.

