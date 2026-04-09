TURSKA ŽESTOKO UDARILA NA ISIS: Privedeno oko 200 osumnjičenih, operacija sprovedena širom zemlje

В.Н.

09. 04. 2026. u 11:09

TURSKE vlasti sprovele su vojne operacije širom zemlje protiv terorističke organizacije Islamska država (ISIS).

Foto: Handout / Alamy / Profimedia

U saopštenju se navodi da je tokom akcije sprovedene dan nakon što su trojica naoružanih napadača otvorila vatru na tursku policiju ispred izraelskog konzulata u Istanbulu, privedeno oko 200 osumnjičenih, prenosi Rojters.

Turski ministar pravde Akin Gurlek potvrdio je u objavi na svom Iks nalogu da je započet sudski postupak protiv osumnjičenih i da će operacije protiv terorističke grupe biti "pažljivo nastavljene".

Zvanična Ankara još nije imenovala grupu koju smatra odgovornom za napad na tursku policiju ispred izraelskog konzulata u Istanbulu u kojem je jedan napadač poginuo, a dva su ranjena.

Pucnjava je izbila u utorak popodne u okrugu Bešiktaš, kada su se tri naoružana napadača, za koje se navodi da imaju veze sa Islamskom državom, sukobila sa policijom ispred zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat.

(RT Balkan)

