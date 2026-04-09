"TEHERAN ĆE ODLUČNO ODGOVORITI NA SVAKI NAPAD": Pezeškijan osudio kršenje prekida vatre
IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan osudio je u sredu kršenje dvonedeljnog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i najavio da će Teheran "odlučno" odgovoriti na svaki napad.
On je u telefonskom razgovoru sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom, osudio napade izvršene na ostrvima Lavan i Siri u sredu, prenosi iranska televizija Press.
Nakon što su se, prema njegovim rečima, SAD i Iran složili oko dvonedeljnog prekida vatre pošto je Vašington dobio predlog od 10 tačaka od Teherana, Izrael je pokrenuo intenzivne napade na Liban, a Pezeškijan je istakao da je Liban uključen u plan od 10 tačaka, dok Izrael i SAD tvrde suprotno.
Dodao je da taj plan predstavlja okvir za trajno okončanje rata.
Pezeškijan je rekao da to što je Iran prihvatio prekid vatre uprkos ponovljenim kršenjima obaveza i međunarodnog prava od strane SAD pokazuje "odgovoran i autoritativan" pristup Teherana.
Naglasio je da pristup Teherana zavisi od stvarne posvećenosti SAD i Izraela principima pregovora i poštovanja njihovih obaveza, i ponovio da bezbednost vitalnog plovnog puta Ormuskog moreuza zavisi od potpunog prekida američko-izraelske agresije.
Pezeškijan je pozvao zemlje regiona i sveta da "iskoriste ovu priliku i izvrše pritisak na agresore kako bi izbegle ponavljanje strateške greške".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
Komentari (0)