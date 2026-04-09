"TEHERAN ĆE ODLUČNO ODGOVORITI NA SVAKI NAPAD": Pezeškijan osudio kršenje prekida vatre

IRANSKI predsednik Masud Pezeškijan osudio je u sredu kršenje dvonedeljnog prekida vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i najavio da će Teheran "odlučno" odgovoriti na svaki napad.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ DRM News

On je u telefonskom razgovoru sa pakistanskim premijerom Šahbazom Šarifom, osudio napade izvršene na ostrvima Lavan i Siri u sredu, prenosi iranska televizija Press.

Nakon što su se, prema njegovim rečima, SAD i Iran složili oko dvonedeljnog prekida vatre pošto je Vašington dobio predlog od 10 tačaka od Teherana, Izrael je pokrenuo intenzivne napade na Liban, a Pezeškijan je istakao da je Liban uključen u plan od 10 tačaka, dok Izrael i SAD tvrde suprotno.

Dodao je da taj plan predstavlja okvir za trajno okončanje rata.

Pezeškijan je rekao da to što je Iran prihvatio prekid vatre uprkos ponovljenim kršenjima obaveza i međunarodnog prava od strane SAD pokazuje "odgovoran i autoritativan" pristup Teherana.

Naglasio je da pristup Teherana zavisi od stvarne posvećenosti SAD i Izraela principima pregovora i poštovanja njihovih obaveza, i ponovio da bezbednost vitalnog plovnog puta Ormuskog moreuza zavisi od potpunog prekida američko-izraelske agresije.

Pezeškijan je pozvao zemlje regiona i sveta da "iskoriste ovu priliku i izvrše pritisak na agresore kako bi izbegle ponavljanje strateške greške".

(Tanjug)

