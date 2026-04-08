"ONI SU POTPUNI PREVARANTI, ŠARLATANI..." Tramp menja izjave iz sata u sat - Postoji samo jedna grupa tačaka oko kojih smo se složili!
AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je da postoji samo jedna grupa tačaka primirja oko kojih su se Sjedinjene Američke Države saglasile sa Iranom i da će se o njima razgovarati iza zatvorenih vrata, demantujući spisak od 10 tačaka mirovnog plana koje je objavio Teheran.
"Brojni sporazumi, liste i pisma šalju ljudi koji apsolutno nemaju nikakve veze sa pregovorima SAD i Irana, u mnogim slučajevima, oni su potpuni prevaranti, šarlatani i još gore. Postoji samo jedna grupa 'značajnih tačaka koje su prihvatljive za SAD' i o njima ćemo razgovarati iza zatvorenih vrata tokom ovih pregovora. To su tačke koje su osnova na kojoj smo se složili oko primirja", napisao je Tramp na svom nalogu na platformi „Truth Social“ (Istina).
On je demantovao navode medija koji su objavili plan u 10 tačaka, a koji je prihvatio iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost.
Tramp je ocenio da je reč o "lažnim vestima", jer se pozivaju na izvor koji navodno nije imao "moć ili ovlašćenje da napiše pismo" sa velikim autoritetom.
Iran je ranije danas proglasio "istorijsku i razornu pobedu" nad SAD i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski predlog koji uključuje prekid vatre, ukidanje sankcija i povlačenje američkih borbenih snaga iz regiona.
U saopštenju upućenom "naciji Irana", Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost je naveo da je "neprijatelj pretrpeo poraz" i da je prihvatio predlog od 10 tačaka koji, između ostalog, podrazumeva prekid napada na Iran, nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom, prihvatanje obogaćivanja uranijuma, ukidanje primarnih i sekundarnih sankcija, obustavu svih odluka Saveta bezbednosti UN i povlačenje američkih snaga iz regiona.
(Sputnjik)
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
