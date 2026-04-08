IRAN ZAUSTAVIO PROLAZ KROZ ORMUZ ZBOG IZRAELSKIH NAPADA: Svako plovilo koje pokuša da uđe u more biće meta i uništeno
IRANSKA novinska agencija Fars javila je da su tankeri za naftu koji su prolazili kroz Ormuski moreuz zaustavljeni nakon što je Izrael prekršio primirje, prenosi Rojters.
Iranska mornarica je ranije, prema navodima više pomorskih izvora, zapretila brodovima koji pokušaju da prođu kroz Ormuski moreuz bez dozvole Teherana uništenjem, naglasivši da je saobraćaj kroz taj vodeni put i dalje zatvoren.
- Svako plovilo koje pokuša da uđe u more biće meta i uništeno - navodi se u poruci, prenosi Rojters.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ranije danas da će se tranzit kroz Ormuski moreuz odvijati u koordinaciji sa iranskim oružanim snagama.
Arakči je u saopštenju precizirao da će tokom dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biti moguć kroz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama, uzimajući u obzir tehnička ograničenja.
U pitanju je jedna od ključnih tačaka dvonedeljnog primirja između Irana i SAD, jer osigurava da brodovi mogu da prolaze kroz moreuz bez rizika od sukoba, dok Iran istovremeno ostvaruje značajan prihod od tranzita.
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
