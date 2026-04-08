IRAN ZAUSTAVIO PROLAZ KROZ ORMUZ ZBOG IZRAELSKIH NAPADA: Svako plovilo koje pokuša da uđe u more biće meta i uništeno

08. 04. 2026. u 17:12

IRANSKA novinska agencija Fars javila je da su tankeri za naftu koji su prolazili kroz Ormuski moreuz zaustavljeni nakon što je Izrael prekršio primirje, prenosi Rojters.

Iranska mornarica je ranije, prema navodima više pomorskih izvora, zapretila brodovima koji pokušaju da prođu kroz Ormuski moreuz bez dozvole Teherana uništenjem, naglasivši da je saobraćaj kroz taj vodeni put i dalje zatvoren.

- Svako plovilo koje pokuša da uđe u more biće meta i uništeno - navodi se u poruci, prenosi Rojters.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ranije danas da će se tranzit kroz Ormuski moreuz odvijati u koordinaciji sa iranskim oružanim snagama.

Arakči je u saopštenju precizirao da će tokom dve nedelje, bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz biti moguć kroz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama, uzimajući u obzir tehnička ograničenja.

U pitanju je jedna od ključnih tačaka dvonedeljnog primirja između Irana i SAD, jer osigurava da brodovi mogu da prolaze kroz moreuz bez rizika od sukoba, dok Iran istovremeno ostvaruje značajan prihod od tranzita.

