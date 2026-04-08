ČINjENICA da je predsednik SAD Donald Tramp pristao da razgovara o iranskom mirovnom planu predstavlja uspeh za Irance, smatra zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

„Sukob između SAD i Irana je stavljen na pauzu. Očekivano, obe strane su proglasile pobedu. I, ko je pobedio? Pre svega, zdrav razum i vera koja je ozbiljno potkopana tvrdnjama Bele kuće o uništavanju iranske civilizaciju za jedan dan“, napisao je Medvedev na svom Telegramu.

Istovremeno, prema njegovim rečima, sama činjenica da je Tramp pristao da razgovara o iranskom planu od deset tačaka, predstavlja pobedu za Irance.

„Pitanje je da li će Vašington pristati na to: na kraju krajeva, on (plan) uključuje nadoknadu štete Iranu, nastavak njegovog nuklearnog programa i kontrolu Teherana nad Ormuskim moreuzom“, upitao se Medvedev i dodao da se to, verovatno, neće dogoditi, jer bi to bilo ponižavajuće za Trampa i značilo bi pravu pobedu za Iran.

Medvedev smatra da je moguće i da će se sukob nastaviti.

„Možda, ali postoji i prelazna varijanta. Tramp ne želi i ne može dugo da ratuje, a ni Kongres ga neće podržati. Dakle, potrebno je da se održi krhko primirje i pretvara da je sve u redu. Jer svaki korak na ovoj tabli stvara situaciju bliže cugcvangu“, ocenio je političar.

Ali, prema njegovim rečima, ovo nije šah za dva, već za tri igrača.

„Tu je i Izrael, koji ne igra na strani SAD. Njemu nije potrebno primirje i nije rešio svoje zadatke. I vrlo lako bi mogao da povuče svoj potez: jednostavno da zbriše sve figure sa šahovske table. To čini situaciju izuzetno neizvesnom“, istakao je Medevedev.

Stoga će „evropske rusofobične ovce“ morati još dugo da žive u strogom režimu štednje.

„Jer, na kraju krajeva, neće biti jeftine nafte“, zaključio je Medvedev.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp objavio da je pristao da obustavi napade na Iran na dve nedelje i rekao da će prekid vatre biti obostran. Nakon toga, Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana objavio je da će Teheran početi pregovore sa SAD u petak, 10. aprila, u Islamabadu u Pakistanu.

(Sputnjik)