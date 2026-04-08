ŠTA SE DEŠAVALO IZA KULISA? Aksios tvrdi da su Tramp i Hamnei ovako postigli dogovor

PREMA izvorima upoznatim sa pregovorima, vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei dao je instrukcije svojim pregovaračima da postignu dogovor sa SAD, prvi put od početka sukoba, što je dovelo do dvonedeljnog primirja i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, objavio je Aksios.

Kako je navedeno, dok je američki predsednik Donald Tramp javno pretio potpunim uništenjem Irana, iza kulisa je vođena intenzivna diplomatska aktivnost.

Američke i izraelske snage bile su spremne za masivnu kampanju bombardovanja iranske infrastrukture dok su posrednici iz Pakistana, Egipta i Turske koordinisali izmene predloga Irana.

Vrhovni vođa Hamnei bio je aktivno uključen u proces, komunicirajući putem kurira zbog pretnje atentatom, a njegovo "zeleno svetlo" omogućilo je postizanje sporazuma. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči igrao je "ključnu ulogu" u vođenju pregovora i uveravanju Korpusa islamske revolucionarne garde da prihvati dogovor, navodi se u analizi.

Tramp je, uprkos razvoju dogovora, izneo pretnju da će "čitava civilizacija umreti", dok su njegovi saradnici i saveznici bili zbunjeni oko njegovog stava sve do poslednjeg trenutka.

Nakon razgovora sa Netanjahuom i pakistanskim feldmaršalom Asimom Munirom, Tramp je prihvatio dvonedeljni prekid vatre. Američke snage dobile su naređenje za povlačenje 15 minuta nakon objave. Sporazum predviđa otvaranje Ormuskog moreuza za brodove u koordinaciji sa iranskim snagama.

Ipak, ostaju nejasni detalji o obimu brodskog saobraćaja i o tome koliko će izraelski premijer Benjamin Netanjahu striktno pratiti prekid vatre.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens trebalo bi da predvodi američku delegaciju na daljim razgovorima u Pakistanu, čiji je početak najavljen za petak, dok i dalje postoje značajne razlike između američke i iranske vizije o dugoročnom sporazumu, ostavljajući mogućnost nastavka sukoba.

