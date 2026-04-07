NAPETO JE! U toku su pregovori Irana i Amerike: Promenio se pristup u Beloj kući?

U PREGOVORIMA Sjedinjenih Američkih Država i Irana postignut je izvestan napredak u poslednja 24 sata, ali je malo verovatno da će sporazum o prekidu vatre biti postignut do roka koji je za večeras u 2 sata po srednjeevropskom vremenu postavio predsednik SAD Donald Tramp, javlja portal Aksios pozivajući se na američke i izraeslke izvore upoznate sa pregovorima.

Američki zvaničnik rekao je da se razmišljanje u Beloj kući promenilo sa pitanja "da li možemo da dođemo do dogovora" na "da li možemo da dođemo do dogovora do večeras u 20.00".

Kako se navodi, neuspeh da se do roka postigne sporazum ili barem ostvari dovoljan napredak kako bi Tramp produžio rok mogao bi da dovede do dosad nezabeležene eskalacije sukoba, ističe Aksios.

Tramp je zapretio uništenjem iranske infrastrukture, uključujući mostove i elektrane, ukoliko Teheran ne pristane da otvori Ormuski moreuz, a kao potencijalne mete pomenuo je i naftnu i vodnu infrastrukturu.

"Čitava (jedna) civilizacija će nestati večeras i nikada se neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali verovatno hoće", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Iran je, s druge strane, poručio da bi uzvratio napadima na energetska i vodna postrojenja u državama Persijskog zaliva.

Izvori navode da su ključni izazovi u pregovorima zahtevi Irana za čvrstim garancijama da SAD i Izrael neće nastaviti rat nakon eventualnog prekida vatre, kao i spor tempo odlučivanja u Teheranu zbog bezbednosne situacije.

U protekle dve nedelje, SAD i Iran razmenjivali su predloge i kontra-predloge preko posrednika iz Pakistana, Egipta i Turske. Među opcijama o kojima se razgovara su mere izgradnje poverenja koje bi uključivale ponovno otvaranje Ormuskog moreuza u zamenu za garancije o okončanju rata, kao i mogući prekid vatre u trajanju od 45 dana radi nastavka pregovora.

"Sve je povezano. Definitivno se razgovara o prekidu vatre", rekao je američki zvaničnik. Izvori navode da posrednici intenzivno rade i da se čeka odluka Irana.

Aksios navodi i da se razmatra mogućnost direktnog sastanka delegacija SAD i Irana, koji bi predvodio Vens, kao i virtuelni sastanak uz učešće pakistanskih posrednika.

(Tanjug)

