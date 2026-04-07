RUSIJA I KINA STAVILE VETO NA REZOLUCIJU UN O ORMUSKOM MOREUZU: Savet bezbednosti podeljen uoči Trampovog ultimatuma

RUSIJA i Kina uložile su veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN čiji je cilj bio ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, iako je tekst više puta ublažavan kako bi se te dve zemlje uzdržale od glasanja, prenosi AP.

Za rezoluciju je glasalo 11 država, dve su bile protiv, a dve uzdržane, a glasanje je održano samo nekoliko sati pre roka koji je predsednik SAD Donald Tramp postavio Iranu da otvori ovaj strateški plovni put ili se suoči sa napadima na elektrane i mostove.

I da je usvojena, malo je verovatno da bi rezolucija imala značajan uticaj na rat koji ulazi u petu nedelju, jer je tekst značajno oslabljen kako bi se izbeglo veto Rusije i Kine.

Ublažen tekst bez vojne opcije

Prvobitni predlog Bahreina predviđao je da se zemljama dozvoli upotreba "svih neophodnih sredstava", što u terminologiji UN uključuje i vojnu akciju, kako bi se obezbedila plovidba kroz Ormuski moreuz i sprečili pokušaji njegovog zatvaranja.

Međutim, nakon što su Rusija, Kina i Francuska, kao stalne članice Saveta bezbednosti sa pravom veta, izrazile protivljenje upotrebi sile, rezolucija je izmenjena i iz nje su uklonjene sve odredbe koje se odnose na ofanzivne akcije.

Konačni tekst predviđao je samo upotrebu "svih neophodnih odbrambenih sredstava".

Rezolucija koja je danas blokirana "snažno ohrabruje države zainteresovane za korišćenje komercijalnih pomorskih ruta u Ormuskom moreuzu da koordinišu napore odbrambene prirode, u skladu sa okolnostima, kako bi doprinele bezbednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz".