NAJJEZIVIJI RATNIK KOGA SE SVI PLAŠE STIGAO U TEHERAN: Anđeo smrti sprema pakao za Amerikance (VIDEO)

AJUB Falih Hasan al-Rubaje, poznatiji kao Abu Azrael, komandant iračke šiitske milicije "Brigade imama Alija", navodno je stigao u Teheran kako bi sa Revolucionarnom gardom koordinisao otpor mogućoj američkoj kopnenoj intervenciji.

Foto: Printskrin Iks/@ME_Observer_

Abu Azrael rođen je u Bagdadu 1978. godine. Pre rata bio je univerzitetski predavač i šampion u tekvondou, a široj javnosti postao je poznat tokom borbi protiv takozvane Islamske države u Iraku.

🇮🇷🔥 Abu Azrael, "The Angel of Death," has arrived in Tehran.



Real name Ayoub Falih Hassan al-Rubaie, born 1978 in Iraq. Former university lecturer, one-time Taekwondo champion, and father of five. He first took up arms with the Mahdi Army against US forces during the 2003…

Naoružao se i pre nastanka Islamske države - kao pripadnik Mahdijeve armije, milicije šiitskog verskog vođe Moktade al-Sadra, učestvovao je u borbama protiv američkih snaga nakon pada Sadama Huseina.

Sa pojavom Islamske države postao je simbol otpora među iračkim šiitima. Učestvovao je i u borbama za Mosul, jednoj od najtežih urbanih bitaka još od kraja Drugog svetskog rata.

Godine 2017. pojavio se snimak na kojem se iživljava nad telima boraca Islamske države, nakon čega je izjavio da se pokajao i molio za oproštaj.

⚡️🚨Abu Azrael, an Iraqi hero known for waging many battles against ISIS, part of the Popular Mobilisation Forces in Iraq, filming from South Lebanon on the border with Palestine

Tokom rata u Gazi tvrdio je da se nalazio na granici između Izraela i Libana, čekajući priliku da se infiltrira u Izrael.

Nadimak "Anđeo smrti" potiče od imena Azrael, koje se u islamu vezuje za anđela smrti - biće koje prenosi duše umrlih u zagrobni svet.

Prema ranijim izveštajima, Al-Rubaje ima petoro dece i vodi relativno miran život kada nije na ratištu.

