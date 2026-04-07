(UZNEMIRUJUĆE) OVO JE TRENUTAK TIK NAKON STRAVIČNOG UDARA U ŽELEZNIČKI MOST U IRANU: Ima mrtvih i ranjenih (VIDEO)

ZAMENIK guvernera provincije Isfahan za bezbednosna pitanja saopštio je da je u današnjem napadu pogođen železnički most u naselju Jahjabad, u blizini grada Kašan.

Foto: Printskrin Iks/Theti Mapping @ThetiMapping

Prema navodima iranskih državnih medija, napad se dogodio oko 13 časova po lokalnom vremenu, kada su na područje ispaljena tri projektila. Meta je bila zona u blizini železničke stanice, a pored mosta oštećeni su i stambeni objekti i parkirana vozila.

Israel and the United States struck a bridge on the Tabriz–Zanjan highway, as well as a railway bridge near Yahyaabad in Kashan.

Additionally, Khark Island was hit by several strikes by the United States against military targets.

Iran has warned neighboring… pic.twitter.com/26SL4BMpPo — Boma John (@euroboma) April 7, 2026

U napadu su poginule dve osobe, dok su tri povređene. Za sada nema objavljenih imena stradalih, niti preciznih informacija o njihovom identitetu.

American-Israeli strikes are already targeting Iranian infrastructure 12 hours before the ultimatum expires:



- Varagheh Road Maintenance House, a road services station located 90km from the Tehran-Tabriz freeway, causing closures in both directions.



- Yahyaabad railway bridge… pic.twitter.com/Gys4Yxp5lM — Theti Mapping (@ThetiMapping) April 7, 2026

Iranski zvaničnici ovaj napad pripisuju Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, navodeći da je reč o nastavku šire kampanje udara na infrastrukturu u različitim delovima zemlje.

Istovremeno, iranski mediji javljaju da su zabeleženi i napadi na putne mostove zapadno od grada Kom, gde nije bilo žrtava, kao i eksplozije na ostrvu Harg.

Ranije u toku dana, Izrael je upozorio Irance da ne koriste železnicu.



