Svet

"CELA JEDNA CIVILIZACIJA ĆE UMRETI VEČERAS" Tramp je upravo najavio kataklizmu za Iran, njegove reči izazivaju jezu

В.Н.

07. 04. 2026. u 14:33

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je upravo objavio na svojoj društvenoj mreži"Truth Social" , da će cela iranska civilizacija umreti večeras, ukoliko se ne postigne dogovor o okončanju sukoba.

Foto: Tanjug/Alex Brandon (STF)

Tramp je dao Teheranu rok do noćas - do dva sata iza ponoći po našem vremenu, da otvori Ormuski moreuz, ključnu pomorsku rutu kroz koju prolazi petina svetske nafte.

- Cela jedna civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to desi, ali verovatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, gde prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može desiti nešto revolucionarno divno, ko zna? - napisao je na platformi.

Foto: Printskrin

BONUS VIDEO: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP PRETI, ALI ŠTA JE REALNOST: Da li SAD zaista mogu da eliminišu Iran u jednoj noći?
Svet

0 0

TRAMP PRETI, ALI ŠTA JE REALNOST: Da li SAD zaista mogu da "eliminišu" Iran u jednoj noći?

TVRDNjA američkog predsednika Donalda Trampa da bi celi Iran mogao da bude "eliminisan" u jednoj noći ne poklapa se sa stvarnim vojnim sposobnostima Sjedinjenih Država i Izraela, smatra vojni analitičar. Piter Lejton, saradnik na Institutu Grifit Azija i bivši pripadnik Kraljevskog australijskog ratnog vazduhoplovstva, izračunao je šta bi američke i izraelske snage mogle da postignu u 24 sata protiv stotina iranskih elektrana i potencijalno više stotina hiljada mostova, piše CNN.

07. 04. 2026. u 13:13

Politika
Tenis
Fudbal
ITALIJA U ŠOKU! Izgubila milijardu evra zbog poraza od Bosne i Hercegovine!

ITALIJA U ŠOKU! Izgubila milijardu evra zbog poraza od Bosne i Hercegovine!