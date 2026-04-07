"CELA JEDNA CIVILIZACIJA ĆE UMRETI VEČERAS" Tramp je upravo najavio kataklizmu za Iran, njegove reči izazivaju jezu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je upravo objavio na svojoj društvenoj mreži"Truth Social" , da će cela iranska civilizacija umreti večeras, ukoliko se ne postigne dogovor o okončanju sukoba.

Tramp je dao Teheranu rok do noćas - do dva sata iza ponoći po našem vremenu, da otvori Ormuski moreuz, ključnu pomorsku rutu kroz koju prolazi petina svetske nafte.

- Cela jedna civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to desi, ali verovatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, gde prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može desiti nešto revolucionarno divno, ko zna? - napisao je na platformi.

