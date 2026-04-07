RAT na Bliskom istoku ušao je u 39. dan. Ultimatum koji je predsednik SAD Donald Tramp dao Iranu da prihvati pregovore zvanično ističe u sredu u 2 ujutru po srpskom vremenu. Američki predsednik je zapretio da će uništiti čitavu civilizaciju ako Teheranne prihvati dogovor.

Pet eksplozija u Bagdadu kod američke ambasade

Pet eksplozija odjeknulo je u centru Bagdada, u delu grada gde se nalazi ambasada Sjedinjenih Američkih Država, javlja AFP.

Od početka američko izraelskog rata protiv Irana, ambasada i američki diplomatski i logistički centar na aerodromu u Bagdadu više puta su bili meta raketa i dronova koje su lansirale proiranske oružane grupe.

Većina tih napada presretnuta je sistemima protivvazdušne odbrane.

Hezbolah uništava izraelske oklopnjake

Operatori dronova Hezbolaha nastavljaju da uništavaju izraelska oklopna vozila.

U prvom videu, dron pogađa tenk Merkava, a takođe locira i pogađa parking tri nova oklopna transportera Eitan.

U drugom, cilja se parking oklopnih transportera Ahzarit.

Ako Tramp napadne, goreće Saudijska Arabija

Iran će pokrenuti napade na energetsku infrastrukturu saudijskih naftnih kompanija "Aramko" i "Janbu" i na cevovod Fudžarija u slučaju da američki predsednik Donald Tramp "napravi pogrešan korak", nakon što je ranije danas Iranu ponovo zapretio uništenjem, javlja iranska agencija Tasnim.

Tramp besan na Irance

U kratkom telefonskom pozivu za NBC njuz, Tramp je odbio da pruži bilo kakve nove informacije o statusu tekućih pregovora sa Irancima, ali je oštro kritikovao poziv Irana mladima da se postroje kao ljudski štitovi oko elektrana.

Novi detalji operacije spasavanja pilota

Kada su Amerikanci postavili aerodrom 400 kilometara u Iranu kao deo operacije spasavanja posade oborenog F-15, to je bilo impresivno. Ali još zanimljivija je bila činjenica da se objekat nije nalazio u retko naseljenom području, već odmah pored velikog grada.

Aksios: Postoji napredak u pregovorima, ali dogovor o prekidu vatre je malo verovatan!

U pregovorima između Amerike i Irana u poslednja 24 sata postignut je određeni napredak, ali dogovor o prekidu vatre do roka koji je postavio Tramp i dalje se čini malo verovatnim, piše Aksios.

Da li se sprema invazija na Iran?

Pentagon raspoređuje 142. poljsku artiljerijsku brigadu na Bliski istok.

-Danas, hrabri muškarci i žene 142. poljske artiljerijske brigade iz Arkanzasa kreću se ka Bliskom istoku, napisao je američki senator Koton.

Napad IDF na Iran

Izrael je napao osam delova mostova i puteva koje Iran koristi za transport oružja i opreme u Teheran i nekoliko delova zemlje.

Među ciljanim mostovima bili su prelazi ka oblastima Teherana, Karadža, Tabriza, Kašana i Koma. Izraelska vojska je saopštila da Iran koristi ove prelaze za transport oružja i vojne opreme, kao i za unapređenje terorističkih aktivnosti protiv Izraela i drugih zemalja Bliskog istoka.

Pre napada preduzete su mere kako bi se smanjio rizik od štete po civile, uključujući unapred upozorenja, upotrebu precizno vođene municije i vazdušno osmatranje.

Izraelski mediji tvrde: Rusi navode iranske rakete

Rusija je navodno dala Iranu listu od 55 ključnih energetskih infrastrukturnih lokacija u Izraelu koje bi mogle biti meta napada.

Prema pisanju lista „Džeruzalem post", pozivajući se na izvor blizak ukrajinskoj obaveštajnoj službi, lokacije su grupisane u tri kategorije na osnovu njihovog strateškog značaja.

Izrael uništio sinagogu u Teheranu

Ironija sudbine. Iranski Jevreji posetili sinagogu uništenu u izraelskom bombardovanju.

Iran: Nakon Trampove pretnje obustavljeni svi pregovori

Iran je obustavio sve direktne razgovore sa SAD nakon što je Tramp zapretio da će „uništiti celu civilizaciju“, objavili su mediji.

Živi štit oko elektrana

Iranci su formirali ljudski lanac oko nuklearne elektrane u Kazerunu uoči isteka američkog ultimatuma, prenosi agencija „Fars”.

Broj poginulih u Libanu porastao na 1.530

Najmanje 1.530 ljudi je poginulo u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta, saopštio je danas Ministarstvo zdravlja Libana.

U istom periodu, još 4.812 osoba je povređeno, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Mediji tvrde da Iran i SAD razmenjuju poruke preko Pakistana

Iran i Sjedinjene Američke Države nastavljaju da razmenjuju poruke preko Pakistana, izjavio je danas neimenovani visoko rangirani iranski zvaničnik i dodao da zvanični Teheran neće pokazati fleksibilnost sve dok Vašington nastavlja da zahteva predaju Irana pod pritiskom.

Pozivajući se na neimenovani izvor, mediji su objavili da je Katar u ponedeljak preneo Vašingtonu poruku Teherana da će, ako Vašington napadne iranske elektrane, čitav region i Saudijska Arabija pasti u potpuni mrak nakon uzvratnih udara odmazde.

Izvor je takođe preneo upozorenje da će ako situacija izmakne kontroli, iranski saveznici takođe zatvoriti moreuz Bab el-Mandeb.

Moreuz Bab el-Mandeb deli Afriku od Azije i spaja Crveno more i Adenski zaliv, na afričkoj strani moreuza je Džibuti, a na azijskoj Jemen.

Broj poginulih u napadima širom Irana porastao na 35

Broj poginulih u današnjim napadima širom Irana porastao je na 35.

Među žrtvama je 18 osoba u pokrajini Alborz, na severu Irana, devet u Šahrijaru i šest u Pardisu, takođe na severu zemlje, prenose mediji.

Dve osobe su poginule u Kašanu, u centralnom delu Irana.





Udari na iranski univerzitet „Šarif“ — meta centar za veštačku inteligenciju

Računarski centar pri Tehnološkom univerzitetu „Šarif“, u kojem su koncentrisani podaci o veštačkoj inteligenciji i rad stotina kompanija, našao se na meti izraelskih napada, prenosi Šiva Apšenas, dopisnik Sputnjika.

Prema izveštajima, napadi su pogodili ključnu naučno-tehnološku infrastrukturu, dok se u oblasti i dalje čuju eksplozije i dejstvo protivvazdušne odbrane.

IRGC: SAD i saveznici biće lišeni nafte i gasa ako se pređu iranske crvene linije

Revolucionarna garda Irana (IRGC) upozorava da će Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike lišiti nafte i gasa ako Vašington pređe crvene linije Teherana, navodi se u saopštenju IRGC koje je danas prenela iranska državna televizija.

- Revolucionarna garda Irana još jednom upozorava, ako američka teroristička vojska pređe crvene linije, naš odgovor će se osetiti i izvan regiona - navodi se u saopštenju, prenosi iranska državna televizija.



SAD i Izrael napali ostrvo Harg

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su iransko ostrvo Harg, koje je glavno čvorište za izvoz iranske nafte, javila je novinska agencija Mer.

Napad su kasnije potvrdili zapadni mediji, pozivajući se na američke zvaničnike. Mediji takođe javljaju da su SAD i Izrael počeli da bombarduju drumske i železničke mostove u Iranu.



Odmazda za Širaz: Napad na saudijske petrohemijske objekte

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na petrohemijske objekte u regionu Džubail u Saudijskoj Arabiji, navodeći da su ti napadi odmazda za prethodne izraelske udare na iranski petrohemijski kompleks u Širazu.

Kako se navodi, gađane su američke kompanije u Džubailu pomoću raketa i dronova, uključujući Sadru, Eksonmobil i Dark kemikal.



Iran napao američku grupu nosača aviona "Abraham Linkoln"

Iranske snage izvele su napad na američku grupu nosača aviona "Abraham Linkoln", saopštila je Iranska revolucionarna garda.

- Položaj grupe nosača aviona CVN-72 ("Abraham Linkoln") u Indijskom okeanu napadnut je krstarećim raketama dugog dometa - navodi se u saopštenju, prenosi agencija Fars.



Iranski ministar: U ratu poginulo 310 učenika i nastavnika

Iranski ministar prosvete Alireza Kazemi izjavio je da je u tekućem ratu protiv Irana poginulo 310 učenika i nastavnika, dok je oštećeno više od 750 škola.

Kazemi je naveo da je povređeno više od 210 učenika i nastavnika, preneo je portal Pres TV.

Iran raketama razorio Haifu: Izrael povlači trupe iz severnih gradova na okupiranim teritorijama

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde (IRGC) brigadni general Madžid Musavi izjavio je da je Izrael "praktično priznao poraz" povlačenjem svojih trupa iz severnih gradova na okupiranim teritorijama, dok su iranske rakete pogodile rafinerije, električne instalacije, luke i železničke pruge u Haifi.

4 killed, 8 injured in Iran's missile strike on building in Israel's Haifa#SamaaTV pic.twitter.com/cytzkzfjj0 — SAMAA TV (@SAMAATV) April 7, 2026

Teheran poziva Rijad i Abu Dabi da zabrane korišćenje teritorije i vazdušnog prostora za napade na Iran

Iran je savetovao Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje njihove teritorije i vazdušnog prostora za vojne napade protiv Islamske Republike, podsećajući obe zemlje na njihovu međunarodnu odgovornost da ne olakšavaju "akte agresije".



Vašington predložio Iranu da isključi Vitkofa iz pregovora

Vašington je predložio Iranu da isključi Stivena Vitkofa iz pregovora o rešavanju sukoba, javila je iranska novinska agencija Fars.

Pregovore bi trebalo da vodi potpredsednik SAD Džej Di Vens.



Izraelska vojska tvrdi da je pogodila ključno petrohemijsko postrojenje u Iranu

Odbrambene snage Izraela tvrde da su pogodile ključno petrohemijsko postrojenje u Širazu, na jugozapadu Irana.

- Postrojenje je bilo jedno od poslednjih preostalih koja proizvode kritične hemijske komponente za eksplozive i materijale za razvoj balističkih raketa u Iranu - tvrdi izraelska vojska.



Nafta Brent poskupela na 111 dolara po barelu

Evropska tržišta se vraćaju sa četvorodnevne pauze zbog proslave Uskrsa po gregorijanskom kalendaru, indeksi su uglavom u minusu, a nafta Brent je poskupela na više od 111 dolara po barelu pošto polako ističe ultimatum koji je američki predsednik Donald Tramp dao Iranu da ponovo otvori ključni Ormuski moreuz.



U američko-izraelskom napadu uništena sinagoga u Teheranu

Sinagoga u centru Teherana uništena je u američko-izraelskom napadu, objavili su iranski mediji.

Just a few hours ago, the US and Israel attacked another residential building in Tehran, where members of Iran's Red Crescent Society rushed to save people trapped under the rubble.



Follow https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/CLKodUYFTq — Press TV 🔻 (@PressTV) April 7, 2026

Pored sinagoge, pogođena je i stambena zgrada, a zbog uskih ulica oštećene su i okolne građevine.



Izraelska vojska objavila snimak napada na položaje Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage su objavile da su bombardovale još jedan most preko reke Litani za koji tvrde da ga Hezbolah koristi za premeštanje operativaca i oružja u južni Liban.



Ovo je sedmi prelaz preko reke Litani koji je izraelska vojka pogodila tokom tekućih sukoba, prenose mediji.



Iranski ministar pozvao da se formira živi lanac oko elektrana

Zamenik iranskog ministra omladine i sporta Alireza Rahimi pozvao je Irance, uključujući omladinu, umetnike i sportiste, da danas u 11.30 po srednjeevropskom vremenu formiraju žive lance ispred elektrana širom zemlje kako bi osudili pretnje SAD da će bombardovati energetska postrojenja.

"Držaćemo se za ruke kako bi poručili da su napadi na javnu infrastrukturu ratni zločin", rekao je Rahimi u video poruci, prenosi Al Džazira.



Izraelska vojska Irancima: Ne približavajte se vozovima

Izraelska vojska je upozorila Irance da ne koriste vozove niti da se približavaju železničkim prugama.

- Zbog vaše bezbednosti, molimo vas da od ovog trenutka pa do 21.00 po iranskom vremenu izbegavate korišćenje i putovanje vozom širom Irana - objavila je vojska na svom nalogu na mreži Iks na persijskom jeziku.



Iran traži taksu od dva miliona dolara po brodu za Ormuski moreuz?

Iran je predstavio predlog od 10 tačaka za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, koji predviđa i uvođenje takse od oko dva miliona dolara po brodu za prolaz kroz Ormuski moreuz, a prihod bi se koristio za obnovu infrastrukture uništene američkim i izraelskim napadima, izveštavaju mediji, pozivajući se na izvore.

Dva visoka iranska zvaničnika, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekli su da predlog uključuje garanciju da Iran neće ponovo biti napadnut, kraj izraelskih udara na Hezbolah u Libanu i ukidanje svih sankcija.

Iranski udar na naftno polje Asab

Naftno polje Asab u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pogođeno je iranskim projektilima, a satelitski snimci, prema navodima izvora, prikazuju stanje pre i posle udara.

Za sada nema zvaničnih podataka o razmerama oštećenja, ali prvi dostupni snimci ukazuju na posledice napada na energetski objekat.

Udar na Asab dodatno širi krug meta u regionu i pokazuje da su pod pritiskom i ključna naftna postrojenja van neposredne zone fronta.

Iranske rakete i dronovi pogodili su i naftno polje Habšan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Satelitski snimci sa prikazom stanja pre i posle udara, prema dostupnim navodima, potvrđuju da je i ovaj energetski kompleks bio meta napada.

Napad na Habšan dodatno pojačava zabrinutost zbog mogućeg širenja udara na ključnu naftnu infrastrukturu širom Zaliva.

Zatvoren ključni most u Saudijskoj Arabiji

King Fahd, ključni most koji povezuje Saudijsku Arabiju sa ostrvskom kraljevinom Bahrein, zatvoren je rano u utorak zbog pretnji od iranskih napada.

U saopštenju nadležnih se navodi da je kretanje vozila "obustavljeno kao preventivna mera" zbog iranskih napada koji su ciljali Istočnu provinciju Saudijske Arabije.

Ovaj most, dug 25 kilometara jedina je drumska veza Bahreina, u kojem se nalazi 5. flota američke mornarice, sa Arapskim poluostrvom.

Iako nije bilo formalne pretnje prema mostu King Fahd, neki krugovi u Iranu sve češće ga identifikuju kao moguću metu.

Taj rizik verovatno bi porastao ukoliko Tramp sprovede pretnje o udarima na mostove u Iranu.

Povređeno 15 američkih vojnika u Kuvajtu

Izveden je "najjači napad" na bazu Ali el-Salem u Kuvajtu, prenose mediji.

Petnaest Amerikanaca je povređeno u napadu iranskog drona na vazduhoplovnu bazu Ali el-Salem u Kuvajtu tokom noći, javila je američka novinska agencija CBS, pozivajući se na dva američka zvaničnika.

💥Iran launched one of the strongest attacks on the Ali Al-Salem airbase in Kuwait.

67 Kuwaiti military personnel were injured. pic.twitter.com/fAKCZ96eIZ — Ty Ty (@OncomingAllure) April 7, 2026

Takođe je povređeno 67 pripadnika kuvajtskih oružanih snaga.

🚨 CBS News: Al menos 15 militares estadounidenses en la base Ali al-Salem, en Kuwait, han resultado heridos en un ataque con drones de Irán. pic.twitter.com/TEh2fSMWW9 — HispanTV (@Nexo_Latino) April 7, 2026

Modžtaba Hamnei u teškom stanju? Vrhovni vođa Irana je navodno u komi

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei je navodno u teškom stanju i nije pri svesti! On je, kako navodi The Times u bolnici u Komu, i nije sposoban da rukovodi državom, navodi list pozivajući se na procene obaveštajnih službi.

"Modžtaba Hamnei se leči u Komu. U teškom je stanju, nesposoban da učestvuje u donošenju bilo kakvih odluka režima", navodi se u diplomatskom memorandumu zasnovanom na američko-izraelskim obaveštajnim podacima i podeljenom sa njihovim saveznicima u Zalivu, prenosi Times.

Iran odbacio sporazum

Iran je odbacio predloženi sporazum o prekidu vatre, objavili su državni mediji, potvrđujući ranije izveštaje da diplomatski pregovori posustaju dan pre roka Donalda Trampa, u kojem je pretio da će uništiti iranske mostove i napasti elektrane.

"Iran je preneo Pakistanu svoj odgovor na američki predlog za okončanje rata", saopštila je novinska agencija IRNA, ne otkrivajući svoj izvor ili šta je sadržala američka ponuda.

Više država delovalo je kao posrednik u pokušaju da se zaustavi rat koji bukti više od pet neelja.

"U ovom odgovoru – izloženom u deset tačaka – Iran je odbacio prekid vatre i insistira na potrebi za definitivnim okončanjem sukoba", dodala je iranska državna novinska agencija.

IRNA je takođe saopštila da zahtevi Teherana uključuju "prekid sukoba u regionu, protokol za bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz, rekonstrukciju i ukidanje sankcija".

Saudijska Arabija na meti napada

Saudijska Arabija je rano jutros saopštila da je sedam balističkih raketa iz Irana ciljalo naftom bogatu istočnu provinciju kraljevine, a "ostaci raketa" su pali na zemlju u blizini energetskih postrojenja.

U kratkoj izjavi general-majora Turkija el Malkija, portparola saudijske vojske, nije preciziran obim štete na terenu, iako je rekao da je "procena u toku".

Nije bilo jasno koja su energetska postrojenja pogođena.

Iran poslao upozorenje Trampu: "Ako napadneš..."

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je u utorak da su pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će dići zemlju u vazduh "neosnovane" i obećao da će nastaviti borbu.

Ebrahim Zolfakari, portparol Centralnog štaba IRGC-a u Hatam al-Anbiji, rekao je da "gruba retorika, arogancija i neosnovane pretnje zabludelog američkog predsednika, koje proizilaze iz zastoja sa kojim se suočava i usmerene su na opravdanje ponovljenih poraza američke vojske" neće zaustaviti Iran da se bori.

"Ako se napadi na necivilne ciljeve ponove, naš odgovor će biti mnogo snažniji i u mnogo širim razmerama", upozorio je u saopštenju koje su državni mediji preneli u utorak.

Podsetimo, Tramp je više puta upozorio da bi SAD mogle da napadnu elektrane, mostove i drugu infrastrukturu u Iranu ako Teheran ne postigne dogovor ili ponovo otvori Ormuski moreuz.

Na konferenciji za novinare u ponedeljak, rekao je da bi Iran mogao biti uništen za jednu noć i rekao da bi se to moglo dogoditi u utorak uveče. On je ranije rekao da Iran ima rok do utorka u 20 časova po istočnom vremenu da postigne dogovor.

Brod iz Malezija prošao kroz Ormuski moreuz

Malezijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u utorak da je jednom od sedam malezijskih komercijalnih brodova nasukanih u Ormuskom moreuzu dozvoljeno da prođe i da se sada kreće ka svom odredištu.

Ministarstvo je saopštilo da je ovo usledilo nakon diplomatskih razgovora sa iranskim zvaničnicima koje je predvodio malezijski premijer Anvar Ibrahim. Nije poznato više detalja.

Malezija je ponovo potvrdila svoju podršku bezbednim i otvorenim morskim putevima u skladu sa međunarodnim pravom, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

Pozvalo je na nastavak dijaloga kako bi se održali mir i stabilnost u regionu.

U napadu na Irak dvoje mrtvih

Dve osobe su poginule u kurdskom regionu Iraka nakon što je kuću pogodio dron za koji su vlasti saopštile da je lansiran iz Irana.

Dron je pogodio kuću u selu Zargazavi u provinciji Irbil rano ujutro u utorak, saopštila je Direkcija za borbu protiv terorizma severnog kurdskog regiona. Zvaničnici su osudili napad, nazvavši ga kršenjem međunarodnog prava.

Napad se dogodio dok su iranske snage i savezničke milicije ciljale područja širom severnog Kurdistana talasom dronova, raketa i projektila.

Iranski zvaničnik pozvao mlade da formiraju živi zid oko elektrana

Iranski zvaničnik je rano jutros objavio video poruku pozivajući omladinu Islamske Republike da formira "živi zid" oko elektrana u zemlji a nakon pretnji američkog predsednika napadima.

Alireza Rahimi, koga je iranska državna televizija identifikovala kao sekretara Vrhovnog saveta omladine i adolescenata, objavio je video poziv u vestima.

"Pozivam sve mlade ljude, sportiste, umetnike, studente i univerzitetske studente i njihove profesore da se okupe u utorak u 14 časova oko elektrana koje su naša nacionalna imovina i kapital, bez obzira na ukus ili političko gledište, pripadaju budućnosti Irana i iranskoj omladini", naveo je.

Iran je u prošlosti formirao demonstracije u "ljudskim lancima", oko svojih nuklearnih lokacija u vremenima povećanih tenzija sa Zapadom.

Irački diktator Sadam Husein je imao slične demonstracije tokom Zalivskog rata 1991. godine.

Izrael tvrdi da je izveo žestoke udare na Iran

Izrael tvrdi da su tokom noći njihove vazduhoplovne snage izvele žestoke udare na Teheran i okolna područja.

