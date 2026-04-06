Svet

ULTIMATUM DO ISTEKA ROKA: Tramp zapretio Iranu napadom - Gađamo elektrane i mostove ako nema dogovora

В.Н.

06. 04. 2026. u 17:49

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je rok do sutra, do 20.00 sati po istočnoameričkom vremenu, koji je postavio Iranu za postizanje mirovnog sporazuma, konačan.

УЛТИМАТУМ ДО ИСТЕКА РОКА: Трамп запретио Ирану нападом - Гађамо електране и мостове ако нема договора

Foto: Veštačka inteligencija

Tramp je u obraćanju ispred Bele kuće kazao da je iranski predlog o postizanju mira značajan, ali ne i dovoljno dobar, prenosi Rojters.

Teheran je ranije danas u odgovoru koji je dostavljen Pakistanu, na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata, odbacio mogućnost prekida vatre i istakao potrebu za "trajnim okončanjem rata uz uvažavanje stavova Irana".

U odgovoru sastavljenom od 10 tačaka, navodi se niz zahteva Teherana, uključujući prekid sukoba u regionu, uspostavljanje protokola za bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz, obnova i ukidanje sankcija, objavila je iranska agencija IRNA na svom Telegram kanalu.

Aksios je prethodno, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore, preneo da SAD, Iran i regionalni posrednici razgovaraju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre kao delu dvofaznog sporazuma koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata.

Tramp je u nedelju izjavio da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20.00 sati po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove, ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Ormuski moreuz.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je takođe, zapretio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, bez preciziranja razmera mogućih napada.

(Tanjug)

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

ČETIRI GODINE POSLE RAZVODA: Šta je rekla Danica- srela se sa Lazarom

