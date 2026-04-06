UDAR PO AVIJACIJI IRANA: Izraelska vojska gađala aerodrom Mehrabad i dva manja aerodroma u Teheranu
IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su gađale tri aerodroma u oblasti Teherana i tom prilikom uništile na desetine iranskih letelica.
Vojska je navela da su napadi imali za cilj da nanesu udar iranskom ratnom vazduhoplovstvu i vazdušnim snagama Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), prenosi Tajms of Izrael.
Na desetine borbenih aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva gađalo je iranske avione i helikoptere, kao i infrastrukturu "koju režimske oružane snage koriste u vojne svrhe" na aerodromu Mehrabad i dva manja aerodroma u okolini.
Izraelska vojska je ranije saopštila da su bombardovane piste i kontrolni tornjevi na tim aerodromima, kao i fabrika bespilotnih letelica koja pripada jedinici Kuds snaga.
(Tanjug)
Preporučujemo
UPRKOS TVRDNjAMA VAŠINGTONA: Amerikanci sve češće gube avione u ratu sa Iranom (VIDEO)
06. 04. 2026. u 17:22
IRANSKI UDAR NA AMERIČKI NOSAČ: Marinci sa USS Tripoli pobegli
06. 04. 2026. u 16:12
ŠTA SE TO DEŠAVA U ORMUZU? Potez Irana najavljuje novi scenario
06. 04. 2026. u 16:55
TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku
05. 04. 2026. u 22:11
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
