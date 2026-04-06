UPRKOS TVRDNJAMA VAŠINGTONA: Amerikanci sve češće gube avione u ratu sa Iranom (VIDEO)

DVA američka vojna aviona oborena su iranskom vatrom u petak, dok SAD i Izrael nastavljaju rat na Bliskom istoku. Incident je rezultirao uspešnom misijom potrage i spasavanja visokog rizika duboko unutar iranske teritorije.

Gubici su se dogodili manje od 48 sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da je Iran "poražen i potpuno desetkovan" i da "nema protivvazdušnu opremu", podižući ulog u sukobu, koji je već nepopularan kod kuće. Iranski zvaničnici su, pak, nazvali incident "crnim danom" za američku vojsku.

ŠTA SE DOGODILO

U petak je američki ratni vazduhoplovni avion F-15E "strajk igl", dodeljen 494. lovačkoj eskadrili – delu 48. lovačkog krila, obično stacioniranom u Safoku, u Engleskoj – oboren iznad centralnog Irana dok je izvodio borbene operacije, prema američkim medijima.

Oba člana posade – pilot i oficir za sisteme naoružanja – uspešno su se katapultirala. Američke specijalne snage brzo su spasile pilota u Iranu.

Međutim, spasavanje oficira za sisteme naoružanja dogodilo se više od dan kasnije, poslati američki helikopteri pogođeni su iranskom vatrom. Prema pisanju "Vašington posta", američko osoblje u letelici je povređeno, ali su se oba helikoptera bezbedno vratila u svoju bazu.

Na video snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako iranska milicija otvara vatru iz lakog oružja na dva američka helikoptera.

"Aksios" je kasnije izvestio da je oficira za sisteme naoružanja izvukla "specijalizovana jedinica komandosa sa velikom vazdušnom podrškom", a sve snage su uspešno napustile Iran.

"Foks njuz" je preneo, pozivajući se na izvore, da je pripadnik vojske koristio svoju specijalnu obuku za preživljavanje da bi izbegao zarobljavanje, skrivajući se na uzvišenom grebenu nakon što se udaljio od olupine i poslao signal komandi.

Navodno je i CIA igrala ulogu u operaciji, pokrećući "kampanju obmane" unutar Irana navodeći da su američke snage već pronašle oficira i da ga premeštaju – što u to vreme nije bilo tačno.

Pored toga, A-10 "tanderbolt dva" – jednosedni jurišni avion – pogođen je iranskom vatrom dok je pružao podršku potrazi i spasavanju. Pilot je uspeo da izvede oštećeni avion iz iranskog vazdušnog prostora pre nego što se katapultirao iznad Kuvajta, gde je kasnije pronađen.

Bakhtiari tribes in Khuzestan headed into the mountains, rifles in hand, searching for the missing American F-15 jet pilot — saying: "Don't worry, we'll find him."



“Don’t worry, we’ll find him.” pic.twitter.com/PH7pWWjbiQ — Clash Report (@clashreport) April 3, 2026

ŠTA KAŽU SAD

Pentagon i Centkom su uglavnom ćutali o obaranju aviona. Međutim, Pentagon je obavestio Komitet za oružane snage Predstavničkog doma o gubitku F-15E, prema pisanju "Hila".

Nakon završetka operacije izvlačenja, Tramp je potvrdio da su oba pilota iz oborenog F-15 spasena, hvaleći vojsku za "smelu" akciju.

Tramp je rekao i da obaranje aviona neće uticati na mirovne pregovore sa Iranom – za koje Teheran insistira da se uopšte ne održavaju.

ŠTA KAŽE IRAN

Iranski mediji su prvobitno identifikovali oboreni avion kao stelt lovac F-35, iako su američki mediji stručnjaci kasnije opovrgli tu tvrdnju.

Iranska vojska je tvrdila da je, pored dva aviona, oborila pet dronova i raketa, opisujući to kao "crni dan" za SAD i Izrael. Teheran je takođe izjavio da je za uništavanje aviona korišćen "novi napredni" sistem protivvazdušne odbrane, dodajući da to pokazuje da njegove snage i dalje imaju borbenu sposobnost.

Iranska državna televizija pozvala je ljude da zarobe preživelu američku posadu, a lokalne vlasti ponudile su nagradu od oko 60.000 dolara svakome ko preda američke vojnike žive.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, navodno se vide lokalni stanovnici naoružani puškama i noseći iransku zastavu, kako se upućuju ka planinama u svoju "spasilačku misiju", a druga objava prikazuje ostatke aviona.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf ismejao je SAD, rekavši da je "nakon što su 37 puta zaredom pobedili Iran, ovaj briljantni rat bez strategije koji su započeli sada sveden sa 'promene režima' na 'Hej! Može li neko da pronađe naše pilote? Molim vas?'"

Dok se američka spasilačka operacija odvijala, Iran je tvrdio da je uništio vojni transportni avion C-130 i dva helikoptera "blek hok", a video snimci prikazuju ostatke aviona. Zvaničnici u Teheranu nisu rekli da li je neko od pripadnika američke vojske poginuo ili zarobljen.

Iranski mediji su takođe podelili fotografije teško oštećenog helikoptera CH-47 u Kuvajtu, navodeći da je pogođen u napadu dronom.

Da li su SAD izgubile avione u iranskom ratu pre ovog incidenta

Događaj u petak predstavlja prvi u kojem se može tvrditi da je Teheran van razumne sumnje oborio američki avion sa posadom. Međutim, Amerika je već izgubila nekoliko aviona.

1. marta, ubrzo nakon početka sukoba, tri F-15E "strajk igla" su oborena iznad Kuvajta. Letelice su oborili kuvajtski avioni F/A-18 u onome što je Centkom nazvao "očiglednim incidentom prijateljske vatre". Svi članovi posade su se bezbedno katapultirali.

12. marta, dva aviona za dopunjavanje gorivom KC-135 "stratotanker" su se sudarila u vazduhu iznad zapadnog Iraka. Jedan od aviona se srušio, pri čemu je poginulo svih šest članova posade. Centkom je naveo da "to nije bilo zbog neprijateljske ili prijateljske vatre".

19. marta, američki lovac F-35 je pogođen iranskom vatrom sa zemlje tokom borbene misije. Pilot, koji je zadobio rane od šrapnela, uspeo je da sleti avionom na američku vazduhoplovnu bazu u regionu.

27. marta, iranski napad na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji uništio je komandno-kontrolni avion E-3 "sentri avaks", a fotografije pokazuju da je avion, koji košta i do 500 miliona dolara, prepolovljen.

