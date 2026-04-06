"CEO REGION JE U PLAMENU" Kremlj: Agresija protiv Irana dovela do eskalacije tenzija na Bliskom istoku

AGRESIJA protiv Irana dovela je do dalje eskalacije tenzija na Bliskom istoku, trenutno je faktički ceo region u plamenu, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Konstatujemo da nivo napetosti u regionu raste. Faktički je čitav region u plamenu. Sve su to veoma opasne negativne posledice agresije pokrenute protiv Irana. Geografija ovog sukoba se proširila i sada smo svi svesni posledica koje doživljavamo, uključujući i veoma negativne posledice po globalnu ekonomiju - ocenio je portparol.

On je podsetio da je Rusija i pre izbijanja borbenih dejstava u Iranu upozoravala da su negativne posledice po globalnu ekonomiju neizbežne.

Takođe je rekao da Kremlj zna za nove pretnje američkog predsednika Donalda Trampa upućene Iranu, ali ih neće komentarisati.

Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Zbog sukoba je došlo do faktičke blokade Ormuskog moreuza – ključne rute za isporuke nafte i prirodnog tečnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svetsko tržište, što je uticalo i na nivo izvoza i proizvodnje nafte u regionu.

(Sputnjik)

