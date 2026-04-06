SPAŠAVANJE PILOTA: Akcija elitnih američkih specijalnih snaga u Iranu zamalo propala u poslednjem trenutku

SPAŠAVANjE američkog pilota u Iranu prošlo je gotovo savršeno - sve do trenutka kada je operacija zaglavila zbog tehničkog kvara, izveštava Rojters.

Pod okriljem noći, američke specijalne snage su neotkriveno prodrle duboko u iransku teritoriju, popele se na planinski greben visok više od 2.100 metara i izvukle zarobljenog oficira za naoružanje, premestivši ga na tajno mesto sastanka pre zore u nedelju.

A onda je sve stalo.

Kvar koji je mogao da pretvori misiju u katastrofu

Dva aviona MC-130, koji su prevozili oko 100 pripadnika specijalnih snaga na teško pristupačan teren južno od Teherana, pretrpela su tehnički kvar i nisu mogla da polete, rekao je američki zvaničnik za Rojters.

U tom trenutku, elitni komandosi su rizikovali da budu zarobljeni duboko iza neprijateljskih linija.

Komandanti su doneli rizičnu odluku i poslali dodatne avione u Iran kako bi izvukli snage u više talasa, što je primoralo komandose da čekaju nekoliko napetih sati.

- Ako je ikada postojao trenutak 'uf, ovo je stvarno loše', to je bio ovaj - rekao je zvaničnik, napominjući da je brza odluka bila ključna za uspeh operacije.

Uništili su dva svoja aviona i četiri helikoptera

Plan je na kraju uspeo. Snage su izvučene u fazama, a američka vojska je uništila neispravne MC-130 i četiri druga helikoptera na iranskoj teritoriji kako bi sprečila da padnu u neprijateljske ruke.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Pilot se skrivao i čekao spasavanje

Spaseni oficir bio je drugi član posade oborenog F-15E Strajk Igl, za koji Iran tvrdi da ga je oborila njegova protivvazdušna odbrana.

Američki zvaničnik je rekao da se avion srušio iznad provincije Isfahan, nakon čega su se oba člana posade odvojeno katapultirala.

Pilot je ranije spasen, dok je drugi ostao u Iranu.

Oficir za naoružanje, za koga je Tramp rekao da ima čin pukovnika, povredio je skočni zglob i skrivao se u pukotini u brdu.

Kasnije je stupio u kontakt sa američkom vojskom i potvrdio svoj identitet, što je ključni korak u izbegavanju zasede.

CIA je koristila obmanu, vojska blokirala pristup

CIA je prethodno sprovela operaciju obmane, podmetnuvši informacije unutar Irana da su američke snage već pronašle pilota i da pokušavaju da ga izvuku pre operacije.

Istovremeno, američka vojska je preduzela dodatne mere - prekidajući komunikacije i bombardujući ključne puteve kako bi sprečila približavanje iranskih snaga.

Spasavanje je na kraju uključivalo manje turboelisne avione sposobne za sletanje na kratke, improvizovane piste.

Tokom cele operacije, Bela kuća, Pentagon i Komanda američkih snaga za Bliski istok nisu javno komentarisali situaciju, a Tramp je bio neobično tih.

Dao je trijumfalnu izjavu nakon završetka misije.

- Tokom proteklih nekoliko sati, američka vojska je sprovela jednu od najsmelijih operacija potrage i spasavanja u istoriji SAD - rekao je Tramp, dodajući da je pilot povređen, ali da će biti dobro.

Iranske snage pogađale američke avione

Početna faza potrage naišla je na snažan otpor iranskih snaga.

Rojters je ranije izvestio da su dva helikoptera „Crni jastreb“ pogođena, ali su uspeli da napuste iranski vazdušni prostor.

U odvojenom incidentu, pilot jurišnog aviona A-10 se katapultirao nakon što je avion pogođen iznad Kuvajta.

Rat traje pet nedelja, gubici rastu

Sukob traje pet nedelja, a prema američkoj komandi, 13 američkih vojnika je poginulo, dok je više od 300 ranjeno.

Niko nije zarobljen.

Iako Tramp tvrdi da je iranska vojska ozbiljno oslabljena, vojni analitičari upozoravaju da sposobnost Irana da pogodi američke avione pokazuje da ona i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju.

Iranska komanda Hatam al-Anbija objavila je da je u petak upotrebila novi sistem protivvazdušne odbrane da obori američki borbeni avion.

Rojters takođe navodi da Iran i dalje ima značajne raketne i dronske kapacitete.

Donedavno su SAD sa sigurnošću mogle da potvrde samo uništenje oko trećine iranskog raketnog arsenala.

Tramp ponovo preti Iranu

Nakon uspešne operacije spasavanja, Tramp je ponovo zaoštrio svoju retoriku prema Teheranu.

Pretio je Iranu oštrim merama ako ne otvori Ormuski moreuz, ključan za globalno snabdevanje naftom.

