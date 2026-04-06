"AMERIKANCI SU POKAZALI SVOJU RANJIVOST" Lukašenko jasan: Ne postoji zemlja koja može da pobedi Iran

NIJEDNA zemlja ne može da pobedi Iran, sukob treba da se okonča, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

- Ne postoji zemlja koja može da pobedi Iran - rekao je Lukašenko na sastanku sa generalnim sekretarom Organizacije za kolektivnu bezbednost (ODKB) Talatbekom Masadikovom, a prenosi državna novinska agencija „Belta“.

On je objasnio da je Iran „geografski veoma složena zemlja, a stanovništvo je veoma odlučno, spremno da umre za svoju zemlju“.

- Persija, šta tu ima da se priča. Vrlo dobro poznajemo istoriju te zemlje. Stoga sukob treba okončati - naglasio je Lukašenko.

Dodao je da „i Izraelci treba da razmisle o tome da se ne zaleću i ne pokazuju svoju smelost“.

SAD pokazale da su ranjive, pozicija Zapada razotkrivena

Pored toga, on je ocenio da je najopasnija stvar za Sjedinjene Države trenutno to što su Amerikanci pokazali svoju ranjivost.

- Za njih je glavni neprijatelj, kao što su uvek govorili, bila Kina. Ali danas su i Amerikanci shvatili da nikada neće moći da pobede Kineze. Nikada. I situacija u Iranu to pokazuje - naglasio je Lukašenko.

Lukašenko smatra da su zahvaljujući predsedniku SAD Donaldu Trampu stavovi Vašingtona i Zapada po mnogim pitanjima potpuno razotkriveni.

Šef države je napomenuo da se svet suočava sa brojnim problemima, uključujući i nivo naoružanja u pojedinim zemljama.

- Sva ova i druga pitanja moraju se rešiti mirnim putem, razumevajući da niko nikome neće pomoći, ako ne pomognemo sebi - istakao je predsednik Belorusije.

Prema njegovim rečima, nejasno je u kom pravcu će se razvijati, kako će se strukturirati međunarodni odnosi.

- Pozicija SAD i Zapada u celini je već potpuno razotkrivena. I hvala Bogu što je Tramp ogolio ovu situaciju, i sada razumemo gde leže ‘ljudska prava’, gde ‘demokratija’, a gde druga pitanja - naglasio je Lukašenko.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su 28. februara napade na objekte na teritoriji Irana. Iran uzvraća udarima po izraelskoj teritoriji, kao i po vojnim objektima SAD na Bliskom istoku. Istovremeno, pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz — ključnu rutu za snabdevanje svetskog tržišta naftom i tečnim prirodnim gasom iz zemalja Persijskog zaliva — praktično je blokiran, piše Sputnjik.

