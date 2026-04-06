ŽENA SE PORODILA U AVIONU: Nesvakidašnja situacija na letu, kontrolor nasmejao sve predlogom

PUTNICA na letu iz Jamajke za Njujork porodila se neposredno pre sletanja, a neobičan događaj obeležila je i šaljiva opaska kontrolora leta koji je predložio ime za bebu.

Jedna žena zauvek će pamtiti put za Njujork Siti, budući da je dobila trudove u subotu neposredno pre sletanja aviona na međunarodni aerodrom Džon F. Kenedi.

Avio-komopanija je potvrdila da je rodila na letu BW005 koji je krenuo iz Kingstona na Jamajci.

Američki mediji preneli su transkript audio zapisa i komunikacije između kontrole letenja i pilota, prenosi Danas.hr.

„Imamo putnicu, trudnicu, koja počinje da se porađa. Molimo vas da nam date detalje“, rekao je pilot.

Kontrolor ga je upitao da li želi medicinsko osoblje po sletanju, što je pilot potvrdio.

„Je li već gotovo?“, dodao je kontrolor, a pilot mu je potvrdio.

Iz kontrolnog centra potom je usledila šala: „U redu, recite joj da mu mora dati ime Kenedi“, što je nasmejalo pilota.

Avio-kompanija je potvrdila da je majci i detetu pružena medicinska pomoć po dolasku na aerodrom, prenosi Si-Bi-Es Njuz.

Pohvalili su profesionalnost i smirenu reakciju posade koja je, kako navode, sve odradila po protokolu i osigurala bezbednost i udobnost svih putnika.

Zasad nema potvrde koje je ime majka dala bebi, ali je sigurno da će ovaj let pamtiti celi život.

