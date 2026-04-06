ŠPANCI SMATRAJU DA JE VEĆA PRETNJA TRAMP NEGO PUTIN: Američki predsednik ubedljivo na prvom mestu crne liste, ali evo ko se još našao

GRAĐANI Španije smatraju da američki predsednik Donald Tramp predstavlja najveću pretnju svetskom miru, veću nego ruski predsednik Vladimir Putin ili izraelski premijer Benjamin Netanjahu, pokazalo je danas objavljeno istraživanje.

Foto: Profimedia

Trampa kao najveću pretnju vidi 63 odsto ispitanika, 52 odsto to misli za Putina, a 46 odsto za Netanjahua, dok su se na listi našli i novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei sa 33 odsto glasova, lider Severne Koreje Kim Džong Un sa 32 odsto glasova, kineski predsednik Si Đinping sa 20 odsto glasova.

Na listi se našla i predsednica Evropske komisije sa devet odsto glasova. Kako se navodi, iako najnegativnije mišljenje prema Trampu imaju levo organizovani glasači, ni oni koji podržavaju Narodnu stranku (PP) nisu posebno blagonakloni prema njemu.

Prethodne studije su potvrdile ogromno protivljenje naroda početku rata, a sada, pet nedelja od početka sukoba, podrška nastavku ofanzive za svrgavanje režima ajatolaha nije porasla - 56 odsto to odbacuje.

Istraživanje je pokazalo i da su međunarodne vesti postale ključni deo konzumiranja vesti među Špancima - dvoje od troje ljudi kaže da ih prate, ali i tu je velika razlika u starosti i polu osoba koje ih prate - postoji razlika od gotovo 20 odsto između najstarije i najmlađe grupe,a slična podela između muškaraca i žena, pri čemu muškarci mnogo više pažnje posvećuju svetskim događajima.

Istraživanje je sprovedeno početkom aprila nad 2.000 ispitanika.

(Tanjug)

