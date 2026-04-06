RUSKI vojnici su tokom jedne nedelje oslobodili pet naseljenih mesta u zoni izvođenja Specijalne vojne operacije.

Prema procenama, od 30. marta do 5. aprila pod kontrolu Oružanih snaga Ruske Federacije prešlo je pet naseljenih mesta: po dva u Harkovskoj i Zaporoškoj oblasti, i jedno u Sumskoj oblasti.

U periodu od 23. do 29. marta ruski vojni su oslobodili pet naseljenih mesta: tri u Harkovskoj oblasti i dva u Donjeckoj Narodnoj Republici.

