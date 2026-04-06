IZRAEL ZA MANJE OD GODINU DANA UBIO DVOJICU ŠEFOVA IRANSKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Hademi nasledio Kazemija i njegovu sudbinu
ŠEF obaveštajne službe iranske Revolucionarne garde ubijen je danas u izraelsko-američkom napadu, a njegov prethodnik ubijen je tokom 12-odnevnog rata u junu 2025. godine.
General-major Majid Hademi poginuo je u tom napadu, za koji je Garda okrivila Sjedinjene Američke Države i Izrael.
Nije precizirano gde je Hademi ubijen. Međutim, više vazdušnih udara pogodilo je stambena područja oko iranske prestonice Teherana rano u ponedeljak ujutru.
Hademi je preuzeo dužnost od generala Mohamada Kazemija, kojeg je Izrael ubio tokom dvanaestodnevnog rata u junu.
Obaveštajna služba Revolucionarne garde ima veoma široka ovlašćenja unutar Irana i odgovara isključivo vrhovnom vođi zemlje.
(AP)
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
IZRAEL LIKVIDIRAO MOĆNOG VISOKOG KOMANDANTA REVOLUCIONARNE GARDE IRANA: Kontrolisao Hamas, Hezbolah i Hute
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Američki obaveštajac o ubistvu dece: „Mi smo teroristi"; Livit: Još nedelju dana rata? (FOTO/VIDEO
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
