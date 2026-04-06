Svet

IZRAEL ZA MANJE OD GODINU DANA UBIO DVOJICU ŠEFOVA IRANSKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Hademi nasledio Kazemija i njegovu sudbinu

М.А.С.

06. 04. 2026. u 10:28

ŠEF obaveštajne službe iranske Revolucionarne garde ubijen je danas u izraelsko-američkom napadu, a njegov prethodnik ubijen je tokom 12-odnevnog rata u junu 2025. godine.

ИЗРАЕЛ ЗА МАЊЕ ОД ГОДИНУ ДАНА УБИО ДВОЈИЦУ ШЕФОВА ИРАНСКЕ ОБАВЕШТАЈНЕ СЛУЖБЕ: Хадеми наследио Каземија и његову судбину

AP Photo/Matias Delacroix

General-major Majid Hademi poginuo je u tom napadu, za koji je Garda okrivila Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Nije precizirano gde je Hademi ubijen. Međutim, više vazdušnih udara pogodilo je stambena područja oko iranske prestonice Teherana rano u ponedeljak ujutru.

Hademi je preuzeo dužnost od generala Mohamada Kazemija, kojeg je Izrael ubio tokom dvanaestodnevnog rata u junu.

Obaveštajna služba Revolucionarne garde ima veoma široka ovlašćenja unutar Irana i odgovara isključivo vrhovnom vođi zemlje. 

(AP)

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

SAMO NAJBLIŽI ZNALI ZA ZAHVAT: Ceca operisana osam sati - javile se komplikacije

SAMO NAJBLIŽI ZNALI ZA ZAHVAT: Ceca operisana osam sati - javile se komplikacije