IZRAEL ZA MANJE OD GODINU DANA UBIO DVOJICU ŠEFOVA IRANSKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Hademi nasledio Kazemija i njegovu sudbinu

ŠEF obaveštajne službe iranske Revolucionarne garde ubijen je danas u izraelsko-američkom napadu, a njegov prethodnik ubijen je tokom 12-odnevnog rata u junu 2025. godine.

General-major Majid Hademi poginuo je u tom napadu, za koji je Garda okrivila Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Nije precizirano gde je Hademi ubijen. Međutim, više vazdušnih udara pogodilo je stambena područja oko iranske prestonice Teherana rano u ponedeljak ujutru.

Hademi je preuzeo dužnost od generala Mohamada Kazemija, kojeg je Izrael ubio tokom dvanaestodnevnog rata u junu.

Obaveštajna služba Revolucionarne garde ima veoma široka ovlašćenja unutar Irana i odgovara isključivo vrhovnom vođi zemlje.

