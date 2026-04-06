BRODOLOM U SICILIJANSKOM MOREUZU: Spaseno 32 migranta a vodi se kao nestalih 70, pronađena su dva tela

Isplovili su iz Libije, izjašnjavaju se da su iz Pakistana, Bangladeša i Egipta, a preživeli tvrde da ih je isplovilo 110.

Foto: Tanjug/AP

Spasila su ih dva trgovačka broda, jedan italijanski i jedan američki, u libijskoj zoni spasavanja, zatim ih je prihvatla italijanska obalska straža.

S obzirom da je od brodoloma prošlo mnogo sati do vremena spasavanja smatra se da se njih više od 70 zapravo utopilo. Krenuli su u noći između petka i subote sa lokacije u blizini Tripolija na drvenom čamcu dugom 12 do 15 metara. Uzburkano more je prouzrokovalo prodiranje vode unutra što je dovelo do prevrtanja plovila posle oko 15 sati putovanja.

Preživeli su smešteni u Lampeduzi, svi su u stanju jakog šoka, prošli su lekarske preglede, nahranjeni i trenutno se odmaraju od posledica šoka. U nedelju se takođe iskrcalo 44 osobe koje je spaso brod „Aurora“ organizaije „Si-Voč“, a krenuli susa prostora između Libije i Tunisa.